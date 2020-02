Saken oppdateres!

Hjemmehåpet, Dorothea Wierer, var best i Anterselva da hun gikk inn til VM-gull på søndagens jaktstart.

Det ble en thriller mellom mellom italienske Dorothea Wierer og Marte Olsbu Røiseland helt fram til siste skyting.

For med én bom på siste skyting rykket italieneren i fra, mens Olsbu Røiseland måtte gå to strafferunder.

– Da jeg var på den siste stående skytingen tenkte jeg at det ikke betyr hvor mange feil jeg gjør. Jeg var heldig at de andre også gjorde feil, men det er en fantastisk følelse, sier gullvinneren til NRK.

Tyske Denise Herrmann kom på andreplass, 9,5 sekunder bak Wierer.

Røk på siste skyting

– Det ble litt tøft mentalt, og så hørte jeg at hun bommet på det første skuddet. Jeg prøvde å konsentrere meg om meg selv, men det var ikke så lett, sier Marte Olsbu Røiseland til NRK.

Wierer kunne dermed gå i mål på tiden 29:22:0 – 13,8 sekunder foran Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg er skikkelig fornøyd med at det holdt til medalje, sier Marte Olsbu Røiseland til NRK.

Thriller

Marte Olsbu Røiseland hadde et strålende utgangspunkt før søndagens 15 km jaktstart.

29-åringen gikk ut først og måtte nøye seg med én strafferunde etter første skyting. På andre skyting skyter Arendal-jenta derimot fullt hus.

Italienske Dorothea Wierer leverte også feilfritt. Etter to skytinger stod hun med fullt hus.

På første stående skyting kom både Wierer og Olsbu Røiseland inn sammen, hvor begge to traff fem av fem.

– For en duell mellom de to raskeste fra standplass, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Eckhoff- og Tandrevold-byks

Tiril Eckhoff gjorde også et meget bra løp. Før jaktstarten lå 29-åringen på 59. plass sammenlagt. Etter søndagens etappe klatret Eckhoff til 20. plass.

Og Bærumsjenta er glad på Olsbu Røiselands vegne.

– Jeg er veldig imponert. Det er kult å se at hun er i teten, mens jeg og Ingrid driver å surrer lenger bak. Da er det viktig å ha en nordmann som viser at vi er gode. Det er bra for jentelaget at Marte gjør det så bra, sier Eckhoff til TV 2.

Ingrid Landmark Tandrevold gjorde også et meget imponerende løp. Fossum-jenta fikk 19 av 20 treff på skytingen og klatret fra 57. plass til 14. plass sammenlagt.