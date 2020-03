VW har gjort et par forsøk på å blande seg inn i kampen om premiumkundene. Det mest kjente er kanskje Phaeton. Luksusbilen som på papiret var minst like premium som konkurrentene fra Audi, BMW og Mercedes.

Men salget var dårlig – og produksjonen stoppet.

En modell som imidlertid fortsatt holder koken, er SUV-en Touareg. Den kom etter årtusenskiftet og tok opp kampen om premiumkunder, som et alternativ til BMW X5 og Mercedes ML. Touareg var både mer romslig og hadde langt bedre offroad-egenskaper enn de to tyske konkurrentene.

Siden den gang har det skjedd mye – ikke minst er det mange flere om beinet i premium-SUV-segmentet. Men Touareg gir seg ikke. I 2018 kom generasjon nummer tre.

Vi har tidligere testet den med kraftig dieselmotoren på 286 hk. Denne gangen vil vi se hva innstegsmodellen har å by på.

Her er førermiljøet i VW Touareg. Imponerende greier – og da særlig den store infotainmentskjermen og de digitale instrumentene.

Dette er SUV-en med færrest feil

Hva er nytt?

Testbilen er Touareg 3,0 V6 TDI, med 231 hk. Bilen "vår" er ellers utstyrt med R-line eksteriør i kombinasjon med Blackpack. Det gjør at du får svarte utvendige detaljer, som grill, speilhus og vinduslister. 21" Suzuka Black-felgene (34.900 kroner) understreker det sporty utseendet.

Startprisen på Touareg med innstegsmotoren er 889.900 kroner. Men du bikker fort millionen når du begynner å spekke den. Testbilen har ekstrautstyr for nesten 300.000 kroner – og ender på 1.187.426 kroner.

Det mest kostbare er R-line Blackpack (35.100 kroner), sikkerhetspakke (27.200 kroner. Inkluderer sideassistent, køkjøringsassisten m.m.) og Innovision Cockpit (41.700 kroner), det myke og dyreste Sanova skinninteriøret (25.700 kroner) og luftfjæring (23.300 kroner).

VW Touareg er en av premium-SUVene som ikke har noe imot å ta en tur utenfor allfarvei.

Her er en annen modell VW snobbet oppover med

Hva er styrker og svakheter?

Du får umiddelbart følelsen av premiumbil, når du lukker døren og setter deg bak rattet. Sportssetene er myke, har gode sidestøtte og masse justeringsmuligheter. Foran deg er det digitale instrumenter og en av de mest imponerende touch-infotainmentskjermene på markedet.

Etter å ha trykket på startknappen, må vi nesten dobbeltsjekke med et blikk på turtelleren, at motoren er igang. Så stille går den silkemyke V6-eren.

På veien fortsetter bilen å imponere. Luftfjæringen er én ting. Den gjør at selv med 21" felger, flyter du tilsynelatende over ujevnheter i asfalten. Kjørekomforten er ganske enkelt fantastisk. Den underbygges av at støyen i bilen er svært imponerende dempet. Testbilen har doble glass, som gjør sitt. Men også dekkstøy er nesten helt fraværende. Tilfeldighetene ville ha det til at vi testet en Bentley Continental til 3,5 millioner uken før – og Touaregen er faktisk betydelig stillere i kupeen enn den langt dyrere og ganske fjerne slektningen sin.

Elektrisk hengerfeste – som gjør deg i stand til å trekke opptil 3,5 tonn.

V6-motoren med sitt høye dreiemoment gir et fint drag fra lavt turtall. Særlig i lav fart og i forbindelse med forbikjøringer fungerer dette godt. Den klarer 0-100 km/t på 7,5 sekunder.

For øvrig har Touareg utstyr som gjør at den er seriøst kapabel utenfor allfarvei. Offroad-pakken inkluderer mulighet for økt bakkeklaring, ulike kjøreprogram tilpasset underlaget og differensialsperre. Her må BMW og Lexus se seg grundig slått.

I disse mørketider, merker vi oss også at lysene er førsteklasses. Dette er blitt et av områdene de virkelig gode skiller seg fra de middelmådige. VW kan være stolt av de utrolig effektive og adaptive LED-lysene i Touareg.

Plassen er som forventet raus. Både baksetene og bagasjerommet er fullt på høyde, eller bedre enn konkurrenten. For eksempel er bagasjerommet på 810 liter, mye større enn BMW X5 45e (500 liter) og Lexus RX (539 liter). I motsetning til de elektrifiserte konkurrentene, kan dessuten Touareg trekke opptil 3,5 tonn hengervekt.

LED Matrix-lysene er imponerende gode. Viktig for et land som Norge, der det i vinterhalvåret er mørkt store deler av døgnet.

Premiere: Blir drømmebil for mange

Hva koster den?

Startprisen er altså knappe 900.000 kroner. Du bør nok belage deg på minst 150.000 kroner i ekstrautstyr. De fantastiske skjermene er det første du må krysse av for. R-Line-pakke (gjerne Blackpack, som testbilen) er også å anbefale – det samme er luftfjæring.

Les vår test av VW Touareg med råsterk dieselmotor her

Bagasjerommet er digert! 810 liter bør holde for de fleste.

Hvem er konkurrentene?

I dette segmentet er konkurrentene tøffe. Noen av dem er BMW X5, Audi Q7 og Mercedes GLE – som alle er tilgjengelig som ladbare hybrider.

I tillegg har du elbilen Tesla Model X – og Lexus RX 450h, som er hybrid. Sistnevnte har en startpris på gunstige 776.000 kroner.

På bruktmarkedet får du nå Touareg billig!

Vil naboen bli imponert?

Ja, dette er en bil som legges merke til. Kanskje legges den enda mer merke til om du har kromgrillen, og noen vil nok også like det designet bedre. Men vi foretrekker svart grill, svarte lister og gjerne i kombinasjon med svarte felger. Akkurat slik testbilen er spekket.

BMW X5: Her gjelder det å være tidlig ute – kan bli kaos

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan norske bileiere fortelle om sine erfaringer med bilene sine. Det har kommet inn over 8.000 omtaler - og flere hundre av disse gjelder VW. Her kan du lese de som omhandler VW. Her kan du lese de som dreier seg om Touareg.

Hvis du vil legge inn en omtale av din egen bil, gjør du det her.

Hekkpartiet er stilig og oser både premium og sportslighet. Touareg er blitt en stilig bil.

Broom mener:

Touareg er en fantastisk bil. Virkelig en drømmebil for en familie, som kanskje også trenger å trekke campingvogn, båthenger eller bilhenger. Den har imponerende framkommelighet – som overgår mange av de andre i klassen.

Men du har for lengst skjønt hva som er bilens store problem: Den blir ikke levert som ladbar hybrid. Hadde den hatt ledning, tror vi faktisk ganske mange kunne latt seg friste til å velge noe annet enn BMW, Mercedes, Audi eller Tesla.

Dieselmotorer passer SUV-er godt, men også her er elektrifiseringen i ferd med å overta. Og det koster Touareg-salget dyrt.

For et folkelig merke som VW, er det ofte pris som blir avgjørende. Der kommer Touareg dårlig ut. Et eksempel: Startprisen er altså 889.900 kroner. Mercedes GLE 350de, med elektrisk rekkevidde på opptil 106 km og systemeffekt på over 300 hk (!), koster 71.000 kroner mindre. Da er nok ikke valget vanskelig ...