Brødrene Bø grovt hetset og utskjelt etter Loginov-gullet

Flere av konkurrentene var kritiske til den tidligere dopingtatte utøverens deltakelse, deriblant Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

– Han fortjener ikke å være her, sa blant annet Bø til TV 2 og flere andre medier om russeren som tok gullet på sprinten og bronsemedaljen på søndagens jaktstart.

Bø synes det var tøft å bli skjøvet ned fra pallen av en tidligere dopingtatt utøver, og han var langt fra den eneste som uttalte seg kritisk om Loginov.

Men uttalelse fra Bø om Loginov har ikke blitt godt mottatt av russiske skiskytterfans. Både på Johannes Thingnes Bøs og Tarjei Bøs Instagram-kontoer blir de begge utskjelt og hetset av det som stort sett er russiske kontoer.

HETSET: Johannes Thingnes Bø blir hetset på sin Instagram-konto.

– Hva du sa i intervjuet vil aldri bli glemt, dette viser ditt sanne deg. Å ikke respektere dine motstandere er mye verre enn ditt tap i dag, skriver en Instagram-bruker.

– For noe hykleri! Du og din bror burde skamme dere. Jeg er svært skuffet av dere, skriver en annen.

Flere har bare kommentert med lite flatterende illeluktende emojier og griseemojier. Mange påpeker også at Therese Johaug og Martin Johnsrud ble tatt og utstengt for doping, selv om disse tilfellene langt fra handlet om EPO, som Loginov ble tatt for.

– Selv Northug ble kalt en gris

Tarjei Bø hevder overfor TV 2 at han ikke tar seg nær av de svært mange ufine kommentarene fra russere i kommentarfeltet på Instagram – og minner om at selv skikongen Petter Northug i sin tid ble kalt en gris.

– Vi er alltid populære i Russland. Vi har registrert at det var masse kommentater på Instagram. Men det er jo bare hyggelig det. Det er jo bare en del av gamet dette. Vi driver på med underholdning. Så må vi verne om våre interesser, sier Bø til TV 2.

– Det går ikke inn på deg?

– Nei, det gjør det faktisk ikke. Jeg tror Northug også ble kalt gris en gang, og han kontret bra. Vi har noen kommentater å slå tilbake med vi også, svarer han.

Sølvvinner på jaktstarten, Johannes Thingnes Bø, lar seg heller ikke påvirke av de sjikanerende kommentarene fra sinte russere.

– Det er det alltid på baluba på Instagram. Dette var intet nytt. Det går litt på personlige plan på en måte, men som offentlig person må vi tørre å stå for egne meninger. Det er klart at russerne vil støtte opp om sine egne. De skal virkelig få lov til det. Det er fritt frem å kommentere på mine sosiale plattformer. De jobber virkelig bra for å få opp tallene mine der, konstaterer han.