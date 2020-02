Ulrikke Brandstorp vant årets Melodi Grand Prix-finale, og skal representere Norge i den internasjonale finalen i Nederland i mai.

På grunn av tekniske problemer endte en folkejury opp med å bestemme hvilke fire av de ti artistene som skulle få kjempe om seieren. Dette har fått seerne til å rase.

Stig Karlsen, prosjektleder for MGP, sier følgende om lørdagens hendelse.

– Slik jeg har forstått det har det vært et kapasitetsproblem som var knyttet til disse emojiiene. Jeg har bedt om å få en teknisk redegjørelse, og skal ha møte med IT-folkene i morgen, sier Karlsen.

Juryen så ikke finalen

Da stemmetjenesten kollapset i første stemmerunde ble plan B iverksatt.

Reserveløsningen var en folkejury bestående av 30 mennesker. Juryen har ikke stemt på showene som ble fremført under MGP-finalen, men de regionale finalene.

Under pressekonferansen forteller Karlsen at folkejuryens stemmer var basert på studioinnspillingene.

– Backupen var basert på studioinnspillingene, sier Karlsen.

Didrik og Emil Solli-Tangen hadde blant annet regissert er nytt sceneshow til finalesendingen.

Blir ikke offentliggjort

Ifølge NRK vil ikke navnene på medlemmene i folkejuryen bli offentliggjort. De begrunner det med at «dette er vanlige mennesker som ikke har oppsøkt offentligheten».

– Det er gjort en redaksjonell jobb. Det har vært en research-oppgave. De jobber ikke i TV, og jobber ikke i bransjen, sier Karlsen.

– Stemmene vi har fått fra folket tidligere har vært i takt med denne juryen, sier Karlsen.

– Storfavoritten

Karlsen bekrefter at det er 100 prosent uaktuelt med ny avstemning.

– Vi jobbet på spreng under sending når vi så at dette gikk skeis. Vi gjorde det vi kunne for å få det norske folk tilbake på banen, sier han.

Karlsen sier han har forståelse for at folk blir opprørt.

– Det var storfavoritten som vant. Det er forståelse for at folk blir litt opprørt. MGP er et show som engasjerer voldsomt, sier han.

– Jeg forstår at engasjementet er stort, men det er mange som vil rope for sine favoritter, fortsetter Karlsen.

38 millioner emojis

Til tross for problemene under årets finale kommer NRK til å fortsette med dette systemet også til neste år.

– Vi hadde dessverre noen problemer, men det var på tide å gå over til internettstemmer. Men vi vil evaluere det som har skjedd, for det skal jo ikke skje. Vi er kjempe lei oss, og det er en ripe i lakken, sier Karlsen.

Konstituert kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier at det var 38 millioner emojis som førte til at systemet knakk sammen.

– Vi ønsket å ha et interaktivt og gratis system for folket. Vi synes selvfølgelig det leit, og beklager at det ble sånn. Men vi føler oss ganske trygge på at det er den riktige vinneren som står igjen, sier hun til TV 2.