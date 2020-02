Svenske Calle Halfvarsson reiser hjem fra Ski Tour. Det melder det Svenske Skiforbundet tidlig søndag.

Grunnen skal være en forkjølelse.

På lørdagens første etappe i Östersund endte 30-åringen på en skuffende 45. plass.

Etter åpningsetappen meldte Halvfarsson at det var en mulighet for at han måtte gi seg.

– Ja, det er en mulighet for at jeg må bryte her. Jeg må kjenne på det i morgen, om jeg er syk så er det ingen vits å starte i morgen, sa Halfvarsson til svenske Aftonbladet.

Videre i intervjuet sa svensken at han også har vært isolert fra resten av laget. 30-åringen har også hatt problemer med magen og ble tidligere i uken undersøkt på sykehuset.

– Det kunne vært magekreft i verste fall. Hadde jeg droppet legebesøket så kunne jeg ikke tilgitt meg selv. Hva skal man gjøre? Hadde jeg valgt selv hadde jeg nok fastet denne uka, fortsatte svensken.