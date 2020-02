I søndagens episode var det nok en gang klart for skjebneseremoni inne i Love Island-villaen.

Tidligere i uken fikk vi se at parene skulle rangere hverandre, og hvert enkelt par skulle lage en liste over de andre parene.

Paret de hadde mest tro på skulle stå øverst på listen, og paret de hadde minst tro på skulle plasseres nederst.

Ut ifra deltakernes egne vurderinger, havnet tre par i faresonen: Alexandra Mjør (21) og Marius Helstad (26), Jon André Melhus (23) og Sofie Antonsen (20), samt Aranja Ophaug Johansen (25) og Victor Barstad (23).

Bygger videre på forholdet

Det var dermed opp til seerne, i en avstemming i Love Island-appen, å beslutte hvem av disse seks deltakerne som skulle få bli i villaen – denne gangen uavhengig av par. Dette endte med at Marius, Alexandra og Jon André måtte reise hjem.

MÅTTE HJEM: Jon André, Alexandra og Marius måtte reise fra Love Island. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Det er litt blandede følelser. Det er fint å ha blitt kjent med disse fantastiske menneskene her, men samtidig kjipt å forlate alle de der inne, sier Marius til TV 2 like etter å ha sagt farvel til de gjenværende deltakerne.

Både Marius og Alexandra satte pris på å kunne forlate villaen som et par.

– Kommer dere til å bygge videre på forholdet?

– Jeg tror det. Absolutt. Vi har det veldig kult sammen. Samtalen går lett og vi koser oss sammen, sier Marius, mens Alexandra nikker bekreftende.

– Lite potensiale

Jon André, som forøvrig hadde bursdag samme dag som han røk ut, var derimot ikke like heldig. Dette til tross for at Sofie Antonsen, som nylig kom inn i villaen, hadde reist til Argentina for å bli bedre kjent med nettopp ham.

– Å fly halve jordkloden for å bli bedre kjent med noen er utrolig kult gjort, men vi forsto etter noen få dager at vi mest sannsynlig ikke hadde et så stort potensiale, forklarer han og legger til at han ikke tar på vei for at det ble slik.

REISTE TIL ARGENTINA: Sofie reiste halve jordkloden for å bli bedre kjent med Jon André. Foto: Alex Iversen / TV 2

Selv om det ikke gikk veien inne på Love Island, sier 22-åringen at han slettes ikke har gitt opp håpet på å finne kjærligheten, og at han er åpen for å møte den store kjærligheten når han er hjemme i Norge igjen.

«Thammy og Nate-gate»

Det har vært noen turbulente dager for flere av parene inne i villaen den siste uken.

Nate Kahungu (23) og Thammy Dias (29), som har vært et par siden første stund, ble utsatt for en prøvelse da Nate gikk på date med villaens siste tilskudd, Elisabeth Lund (19).