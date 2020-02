Det er i et intervju med podcasten «Happy Mom, Happy Baby» at hertuginne Kate letter på sløret om mammarollen.

Hertuginnen innrømmer at hun hele tiden føler på prestasjonsangst i rollen som mor, før hun legger til at alle mødre som sier noe annet lyver.

– Å stille spørsmål ved egne avgjørelser, bedømmelser, og sånne ting... Jeg tror det starter helt fra du får barn, sier trebarnsmoren ifølge AFP.

– Jeg undervurderte påvirkningen og endringene det påførte livene våre.

Sammen med prins William har hun barna George, Charlotte og Louis.

– Har følt skyld

På spørsmål om hun har følt på «mammaskyld» er prinsessen krystallklar.

– Ja, absolutt. Jeg ville definitivt gjort ting annerledes hadde jeg visst det jeg vet nå, sier hun.

Hun forteller at morgenkvalmen hun opplevde under alle svangerskapene var tøff for familien.

– William følte ikke at det var noe han kunne gjøre for å hjelpe, og det er vanskelig for alle å se at du har det vondt uten å kunne hjelpe.

Funnet en ny glede i livet

Tross utfordringene forteller hertuginnen at hun har funnet en ny glede i livet etter å ha fått barn. Hennes erfaringer har ført til at hun har gitt ut en spørreundersøkelse for å finne svar på hvordan man skal oppdra en lykkelig, sunn generasjon.

– Det er et par ting som skiller seg ut for meg. En er kvalitet på forhold, altså øyeblikkene du tilbringer sammen med de som er rundt deg. Det husker jeg fra min egen barndom.

– Jeg hadde en fantastisk bestemor som satte av mye tid til oss, til å leke med oss, drive med kunst og håndverk, hagearbeid og å lage mat. Jeg prøver å innprente mange av de opplevelsene hun ga oss da i opplevelsene jeg gir barna mine nå.

På spørsmål om hva hun håper barna skal huske fra barndommen svarer Kate:

– Dra på stranda og bli klissvåte og fylle støvlene våre med vann.