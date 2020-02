I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene i den kinesiske provinsen opplyses det at det 1.843 nye sykdomstilfeller er oppdaget.

Amerikansk cruisepassasjer testet positivt

Den 83 år gamle kvinnen var passasjer på cruiseskipet som fikk legge til kai Kambodsja etter at flere andre land nektet skipet anløp på grunn av virusfrykt.

Smitten ble påvist da kvinnen ble testet i Malaysia, opplyser helsemyndighetene i landet. Hun er den første fra MS Westerdam som tester positivt på det nye koronaviruset, skriver Reuters.

Skipet anløp torsdag Sihanoukville i Kambodsja med 1.455 passasjerer og et mannskap på 802 om bord. Da hadde skipet vært to uker til sjøs fordi Thailand, Japan, Taiwan og Filippinene nektet skipet å anløpe på grunn av frykt for virussmitte om bord.

Kvinnen er den eneste av de 145 som ble fløyet til Malaysia som har fått påvist smitte, opplyser malaysiske myndigheter.

En talsperson fra cruiseoperatøren Holland America Line har nektet å kommentere saken. Selskapet opplyste tidligere at det ikke var noen tilfeller av koronavirus om bord.

