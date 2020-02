12. februar mottok Watanabe det synlige beviset på at han er verdens eldste mann, under en seremoni på gamlehjemmet han bor på i den japanske byen Niigata, skriver Guinnes World Records. Da var han 112 år og 344 dager gammel.

Watanabe ble født 5. mars 1907 i Niigata, som den yngste av åtte barn. Etter å ha blitt uteksaminert fra landbruksskolen ble han ansatt ved en sukkerplantasje, og flyttet til Taiwan for for å gjøre avtaler for firmaet Dai-Nippon Meiji Sugar.

I løpet av sine 18 år i Taiwan giftet han seg med kona Mitsue og fikk fire av de fem barna paret etterhvert skulle få. I 1944 gjennomførte han militærtjeneste under Stillehavskrigen.

Etter krigen returnerte Watanabe til hjembyen Niigata, og jobbet med landbruk til han pensjonerte seg. Men pensjonisttilværelsen hindret ikke Watanabe i å holde seg aktiv. Sammen med sønnen Tetsuo bygget han et nytt hjem til familien, med et ti måls landbruk tilhørende.

Der dyrket Watanabe frukt og grønt helt fram til han var 104 år gammel. Etter å ha jobbet i sukkerbransjen i mange år har Watanabe ifølge Guinnes bygget seg opp en forkjærlighet for søt mat, og etter at han mistet tennene koser han seg med desserter som ikke krever tygging.

I et intervju med en lokalavis i 2019 avslørte 112-åringen hemmeligheten bak det lange livet.

– Det er å ikke bli sint, og alltid smile.



Svigerdatter Yoko la til:

– Jeg har bodd sammen med han i over 50 år, og jeg har aldri sett han heve stemmen eller bli sint. Han bryr seg også om andre. Jeg tror det å bo under samme tak som barnebarn og oldebarn også har bidratt til at han har beholdt smilet.



Chitetsu må leve fire år til dersom han skal ta over rekorden som tidenes eldste mann. Den holdes av en annen japaner, Jiroemon Kimura, som var 116 år og 54 dager da han døde i 2013.