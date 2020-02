Facebookgruppen «Vi som krever omstemming av MGP 2020» fikk over 700 medlemmer før midnatt.

David Eriksen (52), manageren til Tone Damli, er enig i at det er en skandale slik finalen ble.

– Det er det beste finaleheatet noensinne. Det er skandale at det ender opp slik på grunn av en teknisk feil. Det burde vært en bedre back-up enn 30 personer i en fagjury som bestemmer.

Syns synd på én deltaker

Eriksen mener Rein Alexander (48) burde stått i gullfinalen.

– Det er veldig viktig for meg å understreke at det er en verdig vinner. Hun hadde en helt fantastisk låt. Det var en av de to jeg så for meg i finalen, men jeg mener helt klart at Rein Alexander burde være skuffet.

RØRT: Ulrikke Brandstorp tok til tårene etter seieren. Foto: NTB/Scanpix

At tekniske feil skjer, er hverken et sjokk eller en katastrofe ifølge manageren. Han mener det som gjør det hele skandaløst, er måten feilen ble rettet på.

– De hadde muligheten til å rette opp da alt funket. De kunne annulert den første avgjørelsen. Det hadde vært flaut i femten minutter, istedenfor femten år.

GIKK IKKE VIDERE: Rein Alexander var en av de største favorittene på forhånd. Foto: NTB/Scanpix

– Riktig vinner

Fansen trekker også frem Rein Alexander som en av de som burde ønske en omstemming.

Den unge MGP-entusiasten Morten Westgaard (17) jobber for en av Nordens største fansider på Facebook, «Eurovison Norway».

– Rein Alexander var den mest populære på våre sider i dag, bekrefter han, men understreker samtidig at Ulrikke Brandstorp har vært forhåndsfavoritten.

– Jeg mener vi står igjen med riktig vinner, avslutter 17-åringen.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet managmentet til Rein Alexander, men foreløpig har vi ikke fått svar.