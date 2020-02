Pavlenskji ble tatt inn til en politistasjon i Paris lørdag og avhørt om det som franske medier omtaler som en hendelse med væpnet vold. Detaljer om hendelsen er ikke kjent utover at det skal ha skjedd 31. desember.

Statsadvokaten i Paris understreker at pågripelsen av Pavlenskij ikke har noen tilknytning til sexvideo-saken som førte til at president Emmanuel Macrons kandidat til å bli ny ordfører i Paris, trakk seg.

Benjamin Griveaux tilhører Macrons parti og var en sterk kandidat til ordførerposten. Men fredag trakk Griveaux seg etter at en sexvideo med ham ble spredt på internett.

Den russiske kunstneren og politiske aktivisten Pjotr Pavlenskij, som er en performancekunstner, har erklært at det var han som delte videoen for «å avsløre Griveauxs hykleri». Han har fortalt avisen Liberation at han fikk videoen fra en anonym kilde som skal ha hatt et forhold til Griveaux.

Pavlenskij hevder også at han har planer om å poste mer materiell på en nyopprettet «politisk pornoplattform».

Lørdag ble det kjent at Benjamin Griveaux har saksøkt Pavlenskij for å ha offentliggjort videoen.

Pjotr Pavlenskij flyktet fra Russland til Frankrike i 2017.