– Dere er sikkert lei av å høre meg si det, men vi er et steg nærmere og vi tar en kamp av gangen. Vi må bare fortsette å gjøre det vi gjør. Det er ingen grunn til forandring.

Slik svarer Jordan Henderson på spørsmål fra Sky Sports om hvor sikker Liverpool er på at de tar ligatittelen nå. Men mens kapteinen ikke er i nærheten av å ta av, var Jürgen Klopp i et litt annet humør lørdag kveld.

For Liverpool-manageren har lenge vært ordknapp rundt ligatittelen og forspranget ned til Manchester City, men da han ble spurt om luken som nå er på 25 poeng etter lørdagens seier over Norwich, klarte ikke Klopp å holde tilbake.

– Det er så sinnssykt at jeg ikke klarer å forstå det for å være ærlig. Det er jeg ikke smart nok til. Jeg har aldri vært med på det før. Jeg aner ikke hvordan det skjedde egentlig, sier tyskeren til Sky Sports.

– Vi har bare fokus på det vi gjør og det føles veldig bra. Men, det er fenomenalt. Det er virkelig eksepsjonelt, og det er så vanskelig å få til, fortsetter Klopp mens han ler smått.

Men ifølge Liverpool-manageren snakkes det fremdeles ikke noe særlig om ligatittelen i garderoben.

– Når jeg går inn i garderoben og har to til tre minutter til å analysere kampen med spillerne, så snakker jeg om ting fra kampen og til slutt kommer jeg på at jeg må si «gratulerer, vi vant kampen. Det er fantastisk». Det er situasjonen. Man teller poengene og tenker at dette var tre til. Helt uvirkelig. Dette er ganske spesielt, absolutt, sier Klopp.

Liverpool topper Premier League med 76 poeng etter 26 kamper og har kun avgitt poeng i én kamp.