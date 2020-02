Hendelsene fant sted våren 2018, skriver NRK.

Tiltalen omfatter pengeuttak og varehandel for om lag en halv million kroner.

En av de fornærmede er en 89 år gammel enkemann som bodde alene i en leilighet i Bærum. Den tiltalte hjemmesykepleieren var ofte på jobb hos 89-åringen.

– Han hadde høy tillit hos faren min. Han likte ham veldig godt, husker jeg, sier 89-åringens sønn.

En natt i mai 2018 låste fem av de tiltalte seg inn i 89-åringens leilighet mens han sov, hvor de tok med seg en veske med gullsmykker som hadde tilhørt mannens avdøde kone, ifølge tiltalen.

De tok også med seg visakort og PIN-kode. I løpet av 16 timer var kortet tappet for 379.000 kroner.

– Vi jobber med alvorlig syke pasienter som skal kunne stole på oss. Tusenvis av mennesker står på hver dag for pasientene, og de opplever dette som et svært alvorlig tillitsbrudd, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i Oslo, som sier han er glad for at det nå foreligger en tiltale.

Flere av personene er også tiltalt for en rekke butikktyverier, besittelse av narkotika og dokumentforfalskning.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne til NRK.

