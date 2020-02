– Det var bare hell i uhell at jeg ikke var i Kina da hele landet ble stengt ned, sier han til TV 2.

Jansen er fra Senja i Troms og Finnmark, og studerer ved NTNU i Trondheim. I sommer bestemte han seg for å ta et utvekslingsår ved Jiao Tong-universitetet i Shanghai – Kinas største by.

Hans andre semester på skolen skulle etter planen starte 24. februar, men han ser nå ingen annen utvei enn å ta det kommende semesteret på NTNU i Trondheim.

– Alle skolene ble stengt rett etter at viruset brøt ut, og semestrene ble utsatt på ubestemt tid. Jeg tenkte jo at det kanskje ble å starte opp igjen rimelig kjapt, men det gikk bare lengre og lengre tid, forteller 25-åringen.

Ville blitt satt i karantene

Vinterferien tilbrakte han blant annet i Vietnam og Filipinene, mens han ventet på at det skulle komme informasjon fra skolen.

– I frykt for å miste hele semesteret, bestemte jeg meg for å dra hjem igjen til NTNU, forteller Jansen.

Uansett om semesteret ville startet opp, ville han blitt satt i karantene i det han returnerte til Kina.

– Jeg hadde blitt satt i 14 dager karantene. Jeg hadde rett og slett ikke kommet meg ut igjen på en god stund.

Igjen i Shanghai ligger det aller meste av hans eiendeler. Det får han heller ikke dekt av forsikringsselskapet.

– Alt er enda der. Jeg hadde jo tross alt tenkt å være der et halvt år til, sier han, og legger til:

– Blant annet hadde jeg akkurat kjøpt meg en elektrisk scooter som jeg cruisa rundt på. Det er det som er tingen i Kina, og jeg gjorde et ordentlig røverkjøp, sier han og ler.

– Helt kaos

Jansen har hatt kontakt med flere av sine medstudenter som oppholder seg i Kina. De forteller at Shanghai, byen med nesten 25 millioner innbyggere, er som en spøkelsesby.

– De ser ikke et eneste menneske i gatene. De har fått streng beskjed om å holde seg innendørs. Det er helt kaos, påpeker han.

Nå som han dropper å returnere til Kina, må han kansellere en rekke turer han hadde planlagt det neste halvåret, i tillegg til at han havner bakpå i semesteret hjemme ved NTNU. Det er uvant for en som aldri har strøket på eksamen.

– Jeg måtte bare hive meg på første fly til Trondheim om jeg skulle ha en sjanse til å henge med. Det er veldig kaotisk. Jeg må jo finne en plass å bo i Trondheim i tillegg, og det eneste jeg hadde med meg hit var «backpacking»-sekken. Så nå må jeg kjøpe inn alt på nytt igjen.



Antall døde etter utbruddet av korona-viruset passerte 1600 søndag. I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene i den kinesiske provinsen Hubei opplyses det om 1.843 nye sykdomstilfeller, og at 139 personer har dødd det siste døgnet.

Totalt er over 68.500 mennesker smittet av viruset.