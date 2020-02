Jenny (24) fikk sjokkbeskjed etter tøff graviditet: – Ga ingen mening

Det som skulle bli en fin graviditet, endte med et mareritt for Jenny Pia Skagtun (24) fra Vadsø.

Bare ni uker ut i svangerskapet fikk hun bekkenløsning. Det var starten på et smertehelvete for ettbarnsmoren.

– Allerede etter fire måneder ble jeg 100 prosent sykemeldt. Jeg klarte ikke komme meg opp av senga eller kle på meg selv, sier Skagtun til TV 2.

Problemene kom på løpende bånd. Etter tre måneder begynte hun å svime av daglig, før hun ble lam fra livet og ned.

– Jeg slet veldig med blodtrykksfall, som gjorde at jeg kunne svime av to til tre ganger daglig. Etter rundt syv måneder lå barnet slik at jeg mistet kontakt med beina mine, og var lam frem til fødselen, forteller Skagtun til TV 2.

LEK: Tilo Xander (3) får følge av mamma på vei til barnehagen. Foto: Privat

Nesten fire år senere klarer hun ikke å gå uten krykker.

Fikk sjokkbeskjed etter fødsel

Den 25. mars i 2016 kom lille Tilo Xander til verden. Skagtun trodde ting skulle bli som normalt igjen. Slik ble det ikke.

– Jeg fikk tilbake bevegeligheten, men har fortsatt bekkenløsning, forteller Skagtun.

Bekkenløsning, også kalt bekkenleddsmerter, oppstår under graviditet for at bekkenet skal bli klart for fødsel, og forsvinner som regel etter fødsel.

I januar 2020 fikk hun sjokkbeskjeden. Gynekologen ga Skagtun beskjed om at hun hadde kommet i overgangsalderen som 24-åring.

– Jeg fikk sjokk. Jeg er jo bare 24 år. Er du helt seriøs, spurte jeg gynekologen. Det ga jo ingen mening at det skulle gå an å komme i overgangsalderen som 24-åring.

Rammer 0,4 prosent av kvinner

Vanligvis kommer kvinner i overgangsalderen i 50-årene. Ifølge tall fra Norsk gynekologisk forening er det kun 0,4 prosent av kvinner som kommer i overgangsalderen før fylte 35 år.

– Heldigvis er det veldig sjeldent at dette skjer med norske kvinner. Jeg har sett tilfeller før, men det er sjeldent det skjer i så ung alder som 24 år, sier Kirsten Hald, leder i Norsk gynekologisk forening til TV 2.

Når man kommer i overgangsalderen, slutter eggstokkene å fungere slik de skal. Det kan gi flere bivirkninger.

– Det som skjer er at man ikke lenger får fruktbare egg og trenger tilførsel av østrogen for å holde seg frisk over tid, opplyser Hald til TV 2.

Ønsker seg trillinger

Til tross for det smertefulle svangerskapet og at hun har kommet i overgangsalderen, vil Skagtun ha flere barn. Helst trillinger.