Juan Ignacio Londero-Casper Ruud 6-4, 5-7, 1-6

Casper Ruud er klar for finalen i ATP 250-turneringen i Argentina etter å ha slått Juan Ignacio Londero, ranket som nummer 69 i verden, i semifinalen.

Til slutt var det klasseforskjell i favør av 21-åringen i de varme forholdene.

Seieren betyr at Ruud får sjansen til å ta sin første ATP-tittel søndag, og betyr også at han passerer sin far Christians norske bestenotering på rankingen; som nummer 39 i verden. Den nye ATP-rankingen kommer mandag.

I finalen vil han møte portugisiske Pedro Sousa. Det er en gave etter at mannen rangert som den 145. beste i verden fikk walkover mot hjemmehåpet Diego Schwatzmann, nummer 14. Alt ligger til rette for seier.

Applaus for gest

Men det var ikke bare sportslig Casper Ruud viste klasse mot Londero.

Kampen ble avbrutt da en tilskuer ikke følte seg vel i den store heten og trengte medisinsk oppfølging.

Ruud skjønte raskt at han kunne bidra, gikk i kjølebagen og løp bort med vannflasker til tribunen.

Det førte til applaus fra en samlet arena, og mye ros fra Eurosports kommentatorer.

Tidspunktet var ikke ideelt for Ruud. Det skjedde på stillingen 1-0 til nordmannen i det tredje settet, og på et tidspunkt der han hadde sjanser til å bryte Londero.

Nådeløs avslutning

Han var rett og slett i flytsonen, men den ti minutter lange pausen brøt ikke rytmen. Istedet brøt Ruud og sikret seg overtaket i det avgjørende settet.

Det ga han aldri fra seg og vant enkelt.

Etter å ha tapt det første settet 6-4 vant Ruud det andre 7-5. Londero så stadig mer kjørt ut og var sjanseløs i det siste settet.