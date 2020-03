VW opplever stor suksess med crossoveren T-Roc. Med kompakte utvendige mål, gunstig pris og litt ekstra bakkeklaring treffer den godt her hjemme, selv om den ikke er tilgjengelig med ladbar drivlinje. Det er ikke verst, med tanke på utviklingen vi ser rundt salget av biler med ledning i Norge.

Men det finnes en variant av denne "folkebilen" som du ikke vil se mange av. Litt synd, for det er også den morsomste av dem: T-Roc R.

Hva er nytt?

Denne har en heftig bensinmotor som yter 300 hk og et dreiemoment på 400 Nm.

Den har også et mer sporty design. De karakteristiske kjørelysene i støtfangeren er erstattet med luftinntak og horisontale kjørelys. Større felger og et mer potent hekkparti – med fire enderør – er også med på å understreke at dette er noe utover det vanlige.

Innvendig er terskellistene og pedalene i rustfritt stål, du får sportsstoler med R-logo og sportsratt med flat bunn.

Testbilen er forøvrig utstyrt med eksosanlegg fra Akrapovic. Det er samme leverandør som brukes av blant andre Koenigsegg. Det gir et potent lydbilde – med både grov buldring og litt smell og knatring når du slipper gassen.

Prislappen på dette er 43.000 kroner. Det er ikke billig, men så gir det også bilen en langt mer macho tilstedeværelse.

Men her er vi inne på et poeng, når det kommer til T-Roc R. For startprisen er nemlig ganske så folkelig. 531.300 kroner. Men den er da ganske ribbet for utstyr. Testbilen, derimot, har nesten rubb og stubb. Da blir prisen plutselig, hold deg fast: Nesten 700.000 kroner! Og dermed er den ikke så folkelig priset lenger, likevel.

Moralen i denne lille historien er at selv en VW T-Roc blir kostbar, hvis du går deg vill i listen over ekstrautstyr.

Finn deg noen øde vinterveier, slå av all ESP – og la de 300 hestekreftene gjøre resten. Reinspikka moro!

Hva er styrker og svakheter her?

Det er egentlig litt selvmotsigende å forsøke og lage en rask sporty bil av en SUV. Mange har forsøkt - og mange har feilet.

Akkurat T-Roc er imidlertid et ganske takknemlig utgangspunkt for å klare det. Den er liten og lett, og har en veldig bra plattform i bunnen – nemlig VWs svært fleksible MQB-plattform. I tillegg er R-en senket, fjæringen strammet opp og gjort adaptiv, bremsene forsterket og du får større felger. Krydrer du dette med R-motoren, blir det riktig så underholdende.

Den kjennes leken og fin på svingete småveier. Slår du av alle elektroniske støttehjul, og finner et egnet sted, er den også en bil som liker å ligge sidelengs.

Styrefølelsen er engasjerende, når du setter den i sport.

Opplevd kvalitet er kanskje ikke helt på høyden med tanke på at du ender opp med en prislapp på over 600.000.

De digitale instrumentene er egentlig fine. Men det er irriterende at ikke det digitale speedometeret har fått plass midt inne i det tradisjonelle speedometeret. I stedet er tallene som står der indikasjon på hvor langt du har igjen før du går tom for bensin. Innimellom kan man få litt panikk hvis man skal sjekke at det ikke går for fort, også står det 140 midt i speedometeret...

Kaster du et raskt blikk på instrumentene kan du tro at du kjører i 300 km/t. For det er vitterlig HER det digitale speedometeret skulle stått. Men det er altså rekkevidden på gjenværende drivstoff som lyser mot deg ...

Hvem er konkurrentene?

I utgangspunktet har T-Roc ganske mange konkurrenter. Mazda CX-3, Audi Q2, Renault Captur, Nissan Juke, Kia Stonic og Toyota C-HR , for å nevne noen. Men av disse er det veldig få som kan gå i strupen på akkurat T-Roc R.

Da blir det nærmeste du kommer en Mini Countryman John Cooper Special ALL4. Den har 306 hk – men koster 200.000 kroner mer enn T-Roc R, og er 0,3 sekunder tregere fra 0-100 km/t.

VW har fått dreisen på interiør. Men litt mye hardplast ødelegger noe av inntrykket – særlig når prislappen er på over 600.000 kroner.

Vil naboen bli imponert?

For de aller fleste ser T-Roc R ut som en ganske vanlig T-Roc. Det er ikke noe negativt, for det er ganske stilig bil. Og den svarte testbilen, med mørke felger og Akrapovich-eksos, ser barsk ut. Men imponere naboen, gjør den ikke. Kanskje ville det hjulpet om den hadde den knallblå lakken som R-modellen kan bestilles med?

Hva mener eierne?

Over 8.000 norske bileiere har lagt inn vurdering av sin bil i Brooms bruktbilguide. Flere hundre av disse er Volkswagen-eiere

Broom mener:

Vi er glade for at det finnes rom for biler som T-Roc R. I utgangspunktet en fornuftig og rimelig crossover – som har blitt dyttet full av steroider, og plutselig blir et folkelig priset leketøy. Men vi minner igjen på at det er startprisen som er folkelig. Så får du vurdere hvor mye ekstra du har behov for...

Som nevnt, er det faktisk få som kan konkurrere med denne bilen i forhold til ytelser vs pris. Dessuten har den firehjulsdrift, og vil kunne fungere som familiebil for en del, uten barnevogn og hundebur.

Avhengig av hvordan du ser på det, kan den dermed være en folkelig priset egobil med bra plass – eller en kostbar og ganske trang familiebil.

De fleste biler kler egentlig svart lakk. Men det er også det kjedeligste valget. T-Roc R fortjener noe som gir den litt mer karakter.

Visste du at:

– T-Roc R kan trekke opptil 1,7 tonn hengervekt

– Toppfarten i T-Roc R er begrenset til 250 km/t

– Billigste T-Roc-modell i utvalget akkurat nå er den med 150 hk, som koster fra 357.000 kroner

VW T-Roc R Motor: 2-liter, bensin Effekt: 300 hk / 340 Nm 0-100 km/t: 4,8 sek Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,83 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 4,23 - 1,81 - 1,57 meter Vekt: 1,5 tonn Bagasjerom: 392 / 1.237 liter Pris: Fra 531.300 kroner

