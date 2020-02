Mané tilbake fra skade – reddet Liverpool

Norwich - Liverpool 0-1 (0-0)

Etter et skadeopphold på tre uker var Sadio Mané tilbake, men startet på benken borte mot Norwich. I det 60. spilleminutt kom senegaleseren inn for Alex Oxlade-Chamberlain, og 18 minutter senere satte han lekkert inn 1-0 etter oppspill fra Jordan Henderson og sikret seieren.

Dette var Mané sin 100. scoring i Premier League.

– Det har ikke vært så lett, for som fotballspiller ønsker du å spille hele tiden. Men du må håndtere det og jeg har jobbet hardt og kom tilbake. Vi er Liverpool, vi er et sterkt lag og vi er fornøyde med resultatet i dag, sier matchvinneren ydmykt til Sky Sports.

Kaptein Henderson var naturligvis glad for tre poeng, men innrømmer at det ikke var enkelt på Carrow Road.

– Vi visste det ville bli vanskelig å komme hit selv om de er i bunnen av tabellen, for de skaper problemer for lag. De gjorde det for oss i dag også, men alt i alt var det en god kamp av oss og heldigvis fikk vi målet vi trengte for å ta tre poeng, sier kaptein Henderson til Sky Sports etter kampen.

Manager Jürgen Klopp var ikke fornøyd med hvordan laget presterte de første 45 minuttene.

– Det var en vanskelig kamp av ulike årsaker. Vinden, motstanderen, hvordan de er organisert og hvordan vi spilte i førsteomgang gjorde det vanskelig også for oss. Men når du ikke spiller så bra i førsteomgang er det lettere å forbedre det, og det gjorde vi. Sadio (Mané) var frisk og rask, og avgjorde slik at vi vant kampen. Det var fantastisk, sier tyskeren.

– Bunnsolid

Med lørdagens seier er Liverpool fremdeles ubeseiret i årets Premier League etter 26 kamper.

– Det er en kamp hvor de dominerer stort, uten å skape veldig mye store sjanser. Jeg har sett de skape vesentlig mer enn dette her, men det er noe bunnsolid og trygt ved dette laget, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Han roser også Norwich som sto imot Liverpool-maskineriet i 78 minutter.

– Jeg synes Norwich kom i fra dette med æren i behold. De prøvde, de jobbet hardt og de gjorde det vanskelig for Liverpool. Det holdt ikke til poeng, men en god prestasjon.