Tidligere EPO-utestengte Aleksandr Loginov tok gullet på lørdagens sprint i VM. Etterpå reagerte flere utøvere, deriblant Tarjei Bø, som mente russeren aldri burde fått lov til å være i Anterselva og konkurrere.

– Jeg var ganske glad når jeg kom i mål og så at det ikke ble fjerde. Så kommer en som jeg selv pleier å trekke vekk fra resultatlistene når jeg regner opp, og det var han som gikk inn til gull. Han tror jeg alle kan fjerne. Han fortjener ikke å være her, sa Tarjei Bø til TV 2 om russeren som ble dopingtatt i 2014.

Loginov til TV 2: – Er blitt testet 12-16 ganger

På pressekonferansen etter gullet forsikret Loginov at han er ren, og blir hyppig testet.

– Jeg vet ikke nøyaktig. Men jeg er helt sikkert blitt testet 12-16 ganger, svarer Loginov på spørsmål fra TV 2 om hvor mange ganger han er blitt testet denne sesongen, og tar frem mobilen for å dobbeltsjekke.

Overfor TV 2 gjør han det klart at han vil invitere alle som lurer på om han doper seg hjem til leiligheten til seg og sin kone for å bevise at han ikke bruker ulovlige midler.

– Jeg og min kone har flyttet inn i en større leilighet, og vi er veldig glade for å invitere alle som vil følge mine daglige rutiner og se at det jeg gjør er rent, sier Loginov gjennom sin russiske tolk – til stor latter fra de russiske journalistene i salen.

Russeren hevder at han ikke har fått med seg kritikken fra utøverne generelt og de norske spesielt.

– Jeg har ikke lagt merke til kommentarene fra de norske. Men jeg er veldig åpen for å snakke med alle andre utøvere om alle emner. Men det er ikke jeg som er skiskytterpresident, så jeg kan ikke organisere en pressekonferanse for å gjøre det. Jeg er imidlertid klar til å snakke med alle utøvere og alle som lurer på noe, hevder han.

Fourcade: – Min mening har ikke endret seg

Martin Fourcade har tidligere som kjent uttalt seg svært kritisk til at Loginov fikk komme tilbake i skiskyttersirkuset. Da Frankrike kapret sølvet på stafetten foran Russland under Hochfilzen-VM i 2017, var det særdeles dårlig stemning. En tydelig oppbragt Fourcade forlot seremonien før medaljene var utdelt. Han tok heller ikke de russiske herreløperne i hånden.

– Min mening har ikke endret seg. Men jeg snakker ikke høyt om det nå. Det betyr ikke at meningen min ikke er den samme. Nå er timingen dårlig. Nå er det nok om doping og Russland. Nå vil jeg fokusere på fokusere på VM i Anterselva. Det er et fantastisk sportslig mesterskap, som vi har all grunn til å være fornøyd med. Det gjør meg trist at vi er tilbake til 2017 og snakker om det samme som da, sier Fourcade til TV 2.

– Timingen er dårlig. Alle disse tingene trenger ikke å komme opp under VM. Men som jeg sa, følelsene er de samme og forholdet til Loginov er likt som det var i Hochfilzen, slår han fast.