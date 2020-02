Ble oppfordret av kineserne til å slå mindreårige

• Tilnærmingen til trening og konkurranser for unge utenlandske idrettsutøvere trent av norske trenere, ledere og eksperter skal være basert på de olympiske verdiene vennskap, respekt og dyktighet. Unge utenlandske idrettsutøvere skal oppleve en allsidig glede når de trener av norske trenere, ledere og eksperter.

• Den norske tilnærmingen til å trene unge utenlandske idrettsutøvere, i Norge og andre land, skal være basert på en omfattende tilnærming, noe som betyr at utøverne skal oppleve en hverdag som består av mer enn bare streng trening og idrettskonkurranser. Unge idrettsutøvere bør få muligheten til å ha en viss grad av autonomi med hensyn til deres daglige plan.

• De utenlandske utøverne som er trent og ledet av norske trenere, ledere og eksperter skal under ingen omstendigheter være under 13. Kun unntaksvis kan idrettsutøvere under 15 år bli invitert til Norge for å trene og / eller konkurrere.

• Norske og utenlandske trenere, ledere og eksperter, som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold til mindreårige (under 18 år), må utvise politiattest eller tilsvarende før noen involvering.

• Trenere, ledere, eksperter, ledere og idrettsutøvere, utenlandske og norske, som deltar i noen handlinger eller initiativ, må ikke ha noen dopinghistorie.

• Trenere, ledere, eksperter, ledere og idrettsutøvere som deltar i enhver handling eller initiativ, skal gjennomføre antidopingsertifiseringsprogrammet i regi av den nasjonale antidopingorganisasjonen.

• Hvis norske trenere, ledere og eksperter skal velge talent blant utenlandske idrettsutøvere, bør dette utvalget være basert på et dynamisk talentkonsept. Atletisk talent er mer enn en evaluering av et statisk tidspunkt for utøveren i en spesifikk idrettsgren.

• I trening og konkurranser for unge utenlandske idrettsutøvere skal medisinske hensyn knyttet til alder og fysisk utvikling tas i betraktning. Avtaler om rådgivning og oppfølging av idrettsmedisiner skal etableres. Dette innebærer også ernæringsrådgivning.

• Unge utenlandske idrettsutøvere som oppholder seg i trening og konkurranse i Norge i en lengre periode, skal ha muligheten til å fortsette sitt hjemlige skoleprogram mens de oppholder seg i Norge.

• Utenlandske idrettsutøvere, ledere og ledere som vil bo i Norge i en lengre periode, skal om nødvendig gjennomgå et grunnleggende engelskkurs / utdanning.

• Norske trenere, ledere og eksperter som vil følge opp utenlandske idrettsutøvere skal få en grunnleggende innføring i det fremmede landets kulturforståelse, med spesielt fokus på idrett og ungdomskultur.

• Som grunnlag for all norsk støtte fra utenlandske idrettsutøvere, bør det være en grunnleggende modell for overføring av kunnskap til de aktuelle utenlandske aktørene som er involvert.

