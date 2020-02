Følg hver Ski Tour-etappe med Petter Northug gratis på TV 2 Sumo!

Norge dominerte stort på første Ski Tour-etappe med 15 kilometer fri teknikk på programmet:

Firedobbelt på topp, og seks løpere topp ti.

Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger gjorde opp om seieren. Røthe lå sekundet bak med 800 meter igjen til mål, men vant til slutt med 1,7 sekunders margin til landsmannen.

– Jeg har vært veldig nær før, og hadde ekstremt lyst til å vinne skirenn. Jeg klarte et det et par ganger i fjor, og hadde et håp om det i år òg. Det var full klaff, sier Røthe til NRK.

Finn Hågen Krogh takket for Ski Tour-tilliten med tredjeplass, 17 sekunder bak vinneren fra Voss. Martin Johnsrud Sundby sørget for firedobbelt norsk.

Bolsjunov ble satt grundig på plass. Russeren gikk i mål 22 sekunder bak Røthe. Søndag er det jaktstart på programmet, hvor Bolsjunov vil starte fem sekunder bak nærmeste nordmann, Johnsrud Sundby.

Hans Christer Holund ble nummer seks, mens Pål Golberg fulgte opp en strålende norsk laginnsats ved å bli nummer åtte.

For Klæbo lugget det. Trønderen, på papiret det store sammenlagthåpet, går touren med fingerbrudd. Han var ett minutt og 22 sekunder bak Røthe i mål. Det holdt bare til 31. plass.