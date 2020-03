– This is your captain speaking. We have started our approach to Arvidsjaur airport, and will be on the ground in about 20 minutes. Weather report is – cold. Really cold!

Audis eget charterfly gjør seg klar for innflyging langt nord i Sverige.

Under oss er det paddeflatt så langt øyet kan se. Et snø- og isøde som strekker seg milevis i alle retninger. Solen skinner og det glitrer innbydende i det hvite pudderet på bakken. Vi har fått beskjed om å kle oss godt. Dagen før vi kom, viste gradestokken minus 26 grader. En helt vanlig temperatur her.

Det lille flyet tar sikte på flyplassen med én landingsstripe. Det er ingen andre fly der.

Men la deg ikke lure. Det går direktefly fra både Paris, München, Stuttgart og Hanover til Arivdsjaur. i 2019 var nesten 60.000 passasjerer innom denne flyplassen – og av disse var over halvparten fra andre land enn Sverige.

Isbanekjøring: Her gikk det ikke heeelt etter planen ...

Det er små forhold på Arvidsjaur flyplass. Men trafikken hit er økende.

Råtass fra Audi

Audi er blant merkene som gjerne tar turen til nord-Sverige for å sette bilene, og da særlig firehjulsdriftsystemet quattro, på prøve. Anledningen for vår tur er lanseringen av Audi RS Q3. En hårete SUV med 400 hk.

Vi får kjøre den på både vanlig vei og på en stor isbane.

Etter to dager i vinteridyllen, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor Arjeplog er så populært for bilprodusentene. Stabilt og kaldt klima gir forutsigbarhet – og det finnes knapt et bedre sted å få satt firehjulsdrift, ESP og andre systemer på prøve.

Så moro kan du ha det på isen

Siden Arvidsjaur er et avsidesliggende sted med stabilt lave temperaturer gjennom hele vinteren, er det et yndet sted for å teste biler. Både på snø og is. At det tidvis også er nydelig vinterlandskap er en bonus ...

Opel først ute

Arvidsjaur ligger i Norrbottens län i Lappland i Sverige. Landskapet er krydret med en rekke små og litt større innsjøer. På vinteren: Islaget innsjøer. Og akkurat dette, sammen med det generelt kalde klimaet, har blitt stedets store næring.

Starten sies å være at to ingeniører fra Opel kjørte til området. De mente dette måtte være et ypperlig å teste biler i kulden og på glatt underlag. At det også var avsidesliggende, slik at man i stor grad fikk holde på i fred, var en bonus.

Året etter kom Opel-ingeniørene tilbake, og hadde med seg noen kolleger. Sammen brukte de feiekoster og spader til å rydde snøen av en innsjø, nok til å lage en testløype.

Dette kaller vi ekte drifting

Hoppet ut av bilen

Ifølge lokalavisen, Arjeplog Tidene, som kun produseres om vinteren, hadde Opel-ingeniørene en ganske primitiv måte å teste hvor mye isen tålte på.

De tok en Opel Commodore, satte den i drive, hoppet ut av bilen og lot den trille utover isen. Hvis isen holdt, var det tut og kjør.

Etter det har det tatt litt av. Nå er det rundt 2.000 kilometer med testløyper å boltre seg i!

Her kan du få med deg en hel del prototyper og testbiler, hvis du har lyst. Det finnes en rekke spionfotografer her, som livnærer seg på å knipse mer eller mindre kamuflerte testbiler og prototyper.

Her er superbilene samlet – på isen!

Isbanekjøring er moro! Og i Arvidsjaur kan du også komme som privatperson og leke deg. Det anbefales!

Dobler innbyggertallet

Innbyggertallet dobles på vinteren, og er da på rundt 3.000, når blant andre ansatte fra rundt 30 bilprodusenter verden over dukker opp. Da koker det på den vesle flyplassen!

Biltestingen bringer en omsetning på over 150 millioner Euro i snitt, som naturligvis gir den lille kommunen en velkommen inntekt.

– Det er et fantastisk sted for å sette bilene på prøve. Hit kan man dra og vite at det er stabilt kaldt og ideelle forhold for testing, sier Fredric Dahlin, som er med på Audi-teamet i forbindelse med RS Q3-arrangementet vi er med på.

Men blant folkene vi treffer, sies at det at man ikke liker å være her mer enn noen uker av gangen. Forståelig nok. Stedet er rimelig isolert. Sentrum byr på få restauranter og aktivitetstilbud. Og ingeniører og andre ansatte, er redde for at konkurrenter skal overhøre hemmeligheter om de drar ut og spiser.

Ferrari 488 på is - dette er vi de første i verden som gjør

Her står rekken med Audi RS Q3 klare for å boltre seg på isbanen.

Mye moro

Men det er ikke bare seriøse og alvorstyngede ingeniører i Arvidsjaur. Neida, hit kommer også en rekke bilentusiaster for å herje på en eller flere av de mange isbanene.

På vei hjem merker vi oss de tallrike plakatene på flyplassen, som forteller om noen av de ulike tilbudene du som liker å kjøre bil, har i bygda. Og de er mange.

Stedet er vel verdt et besøk. Men ta med godt med klær – og kanskje et kamera, så du kan sikre deg et testbil-scoop!

– Welcome onboard, everybody. This is your captain speaking. We are ready for our return to Stockholm. The weatherforecast for today is four degrees celcuis, heavy rain og strong winds.

Vi har ikke mer enn rukket å komme oss opp av bakken, før jeg savner vinteridyllen i Arvidsjaur ...

– Jeg takker Gud for at jeg var så ufornuftig og kjøpte den

Video: Se video av Audi RS Q3 i Arvidsjaur i klippet under: