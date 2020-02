Raser etter russisk gull: – Han fortjener ikke å være her

Tarjei Bø lå lenge an til medalje på sprinten i skiskyting-VM i Anterselva, men russiske Aleksandr Loginov viste knallform i sporet og gikk inn til gull. Det får Bø til reagere.

– Jeg var ganske glad når jeg kom i mål og så at det ikke ble fjerde. Så kommer en som jeg selv pleier å trekke vekk fra resultatlistene når jeg regner opp, og det var han som gikk inn til gull. Han tror jeg alle kan fjerne. Han fortjener ikke å være her, sier Tarjei Bø om russeren som ble dopingtatt i 2014.

– Han er tatt for EPO, det er det verste du kan gjøre. Det er doping. Han har sonet straffen sin, men jeg synes det er tøft å stå her med en fjerdeplass når vi som konkurrerer reint får lide for det, sier Bø.

– Det blir litt ekkel smak i munnen

Tarjei Bø fikk tidligere i dag en OL-bronse etter at Svetlana Sleptsova og Jevgenij Ustjugov ble dømt for forbudte stoffer. Ustjugov vant OL-gull i 2014 med det russiske stafettlaget.

– Blir det litt ekkel smak i munnen?

– Ja, det blir litt ekkel smak i munnen. Man kan ikke pakke det inn hver gang vi snakker om Russland og doping, som vi ofte gjør, når det blir så symbolsk som i dag. Jeg føler det er lov å kunne si at det er tøft å stå med fjerdeplass når han som tar bronsemedaljen fra meg har dopet seg, sier Tarjei Bø til TV 2.

Se intervjuet med Tarjei Bø øverst i saken.

– Vi er opptatte av å fokusere på det sportslige og å prestere, men når du da gjør en fantastisk prestasjon du føler fortjener litt edelt metall, er det tøft å se en som har fusket og er tatt for doping tar medaljen din – rett og slett, fortsetter stryningen.

– Tror du han er ren nå?

– Ja, det tror jeg. Det har jeg ingen tanker om, egentlig. Fordi han er en sterk skiskytter, og spesielt god skytter. Jeg er ikke overrasket over at han kommer her og skyter bra.

– Kan man stole på ham?

– Jeg vet ikke om vi kan stole på han, men jeg stoler på at vi har et testregime som fungerer. Det er derfor han er tatt én gang, fordi det fungerte. Min tanke rundt det hele er at når du har tatt EPO, så går ikke det an å få i seg på en slump. Det gjør du med overlegg, påpeker Bø.

– Som meg selv, de franske og alle som står på start. Vi trener dag ut og dag inn for å få en fair konkurranse, så kommer det folk og ødelegger idretten vår. Jeg tror hele feltet er enige om at det er en fransk vinner i dag, fortsetter han og sikter til sølvvinner Quentin Fillon Maillet.