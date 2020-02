– Såså, roa ned lite på gassen nu, spraker det i walki-talkien.

Jeg sitter bak rattet i en Audi Q3 RS. Bilen har 400 hk hentet fra en 2,5-liters bensinmotor – og kreftene fordeles til alle fire hjulene. Quattro-systemet prioriterer imidlertid bakhjulene, slik at du kan ha det ganske så moro på en isbane. Stryk det. Du kan ha det RASENDE moro på en isbane.

Bak meg står en sky av snøføyk – og inni hodet mitt maner jeg fram bilder av hvor kult det må se ut fra utsiden. ”Roa ned”? Nei, det hører ikke ut som noe jeg har lyst til akkurat nå.

Mannen som kommer med et godt råd, har imidlertid mye mer kunnskap enn undertegnede om dette. Det er ingen ringere enn Fredric Ahlin. En dreven rallysjåfør, som nå er ansatt i Audi for å drive kjørekurs. Hvis han mener det går for fort, har han derfor rett.

Noen sekunder senere står jeg måpende med bilen pekende i feil retning – og forsøker å ikke mane fram bilder av hvor dum jeg ser ut.

– Du må bruke bremsene mer

Klok av skade, inviterer jeg like godt Fredric Ahlin til å bli med på de neste rundene, for å få enda tettere oppfølging.

– For det første må du sette fjæringen i komfort, slik at bilen ikke blir så stiv. Da får du bedre sladd. Og som jeg sa på radioen, du må bruke bremsen mer til å stille opp vinkelen på bilen, ikke bare gassen. Når du bremser, og får vekten på forakselen, blir det lettere å få i gang sladden. Vinkelen kan du styre med bremsen, og så holder du den med gassen. Drifting handler i stor grad om å styre med gass og brems, formaner han.

Jeg gjør så godt jeg kan – og merker raskt at rådene hans gir effekt. Mye bedre flyt – og mer kontrollert sladding.

Vi har halvannen time sammenhengende kjøring på den frosne innsjøen. Jeg kunne holdt på til sommeren kom!

Fredric Ahlin (t.v.) har mye erfaring med sladding fra rallykarrieren - og hadde noen gode råd til en overivrig Broom-journalist.

Ikke bare for moro skyld

Isbarekjøring høres kanskje ut som det kun handler om å rasekjøre og å herje mest mulig. Men det er også en ypperlig måte å bli kjent med bilen. Hvis du slår av alle de elektroniske krykkene, og for alvor forholder deg til de fysiske lovene, lærer du mye om hva som skjer hvis bilen får sladd, spinner eller snurrer rundt.

Ja, for alt dette er en del av isbanekjøringen. Og skal du snurre rundt, er det nettopp på en isbane og under regulerte forhold, at det bør skje.

Du lærer også mye om hvordan du kan hente inn igjen en skrens – og kan lære kroppen hvordan den skal reagere instinktivt, hvis noe uforutsett skulle skje.

I videoen øverst i denne artikkelen kan du bli med Broom-Vegard i bilen.

Så moro kan du ha det på isen

Sladd i 200 km/t

Dahlin har ikke bare vist til CV-en sin, han demonstrerer nøyaktig hvor heftige isbanekjøring kan være. Mørket kommer tidlig til Arivdsjaur – men det er ingen hindring på isbanen, såfremt du vet hva du driver med.

Vår svenske instruktør får bevist til det fulle, at han ikke er mørkredd. Han legger en Audi RS Q3 inn i en kontrollert sladd i rundt 200 km/t med en slik stor selvfølge som du og jeg knytter skoene.

Som passasjer er det en fantastisk- og litt skummel opplevelse på en gang...

Det kan gå hardt for seg på isbane. Her er Brooms Vegard Møller Johnsen fanget i en god sladd. Men det var ikke alltid det så like barskt ut ... Foto: Ragnvald Johansen

Dette kaller vi ekte drifting

