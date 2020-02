Det var skyhøyt nivå på den norske finalen i Trondheim Spektrum.

Etter at finalen var over, var det likevel de store tekniske problemene til NRK som ble den store snakkisen.

Høyt nivå

Allerede før vinneren ble kåret lørdag kveld, hadde internasjonale bettingsselskaper gjort Norge til en av favorittene i hovedfinalen i Rotterdam.

Under NRKs direktesending kunne Melodi Grand Prix-programleder Kåre Magnus Berg forklare at dette skyldes at bettingselskapene mener Norge hadde så mange imponerende innslag i den nasjonale finalen.

Brandstorp vant finalen, og slo dermed ut kjente artister som Rein Alexander og Tone Damli.

– Tusen takk! Dette er livets opplevelse, sa Brandstorp til programleder Ronny Brede Aase kort tid etter at seieren var i boks.

FINALE: Kristin Husøy i gullduellen under finalen i MGP i Trondheim spektrum. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I gullfinalen kjempet hun mot trønderen Kristin Husøy, og det var jevnt helt siste slutt.

– Jeg er kjempefornøyd, sa andreplassen.

– Helt fantastisk

Da vinnersangen var fremført en siste gang, var det en strålende fornøyd Brandstorp som møtte pressen. Hun lot seg ikke påvirke av stemmetrøbbelet.



– Sånn er livet. Jeg er veldig stolt av meg selv, og har jobbet rævva av meg. Støtten fra de andre deltakerne har vært helt fantastisk, og vi unnet hverandre seieren alle sammen. At dette skjedde får jeg ikke gjort noe med, sier Brandstorp til TV 2.



Nå gleder særpingen seg til å feire seieren.

– Jeg har jobbet dag og natt, og ikke drukket en dråpe alkohol på lenge. Det er dette man drømmer om, og jeg er veldig takknemlig.



– Feil som ikke burde skje

Kulturminister Abid Raja (V) var én av de første til å gratulere vinneren.

– Nå håper hele regjeringen og det norske folk at du vinner Eurovision, slik at vi kan få dette hjem til neste år, sa han.



Raja sier at NRK nå jobber på spreng for å finne ut hvordan stemmetrøbbelet oppsto.

– Det er en feil som ikke burde skje men som har skjedd. Samtidig sier NRK at de er helt sikre på at det var den riktige personen som vant, sier den ferske kulturministeren.



Jubileum

I 2020 er det 60 år siden Norge debuterte i Eurovision Song Contest med Nora Brockstedt og «Voi Voi».

I anledning av jubileet bestemte NRK at de ville utvide konkurransen med fem delfinaler.

NRK har ikke arrangert semifinaler i forkant av finalen siden 2014. Dermed ble det delfinaler i de fem landsdelene Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Det var også fem forhåndskvalifiserte låter. Brandstorp var blant disse. Husøy gikk videre fra den tredje delfinalen i Midt-Norge.