Se TV 2s eksperters vurdering i vinduet øverst!

Ebba Andersson havnet utenfor pallen. 22-åringen kom på fjerdeplass, 53 sekunder bak Therese Johaug.

Den store skuffelsen var imidlertid Frida Karlsson. I mål var hun ett minutt og 46 sekunder bak Johaug.

– Jeg visste helt ærlig ikke om jeg skulle komme meg til mål, sier Karlsson til Aftonbladet.

20-åringen, som imponerte stort i VM i Seefeld i fjor, hopper av Ski Tour etter søndagens jaktstart. Det er bestemt av det svenske legeteamets i kjølvannet av startnekten tidligere i vinter.

Rennet var hennes andre etter comebacket. Forventningene var deretter, understreker hun.

– I dag var det en tung dag på jobben. Man må regne med opp- og nedturer, og dette var et løp jeg ikke kunne ha for høye forventninger til, påpeker Karlsson overfor TV 2.

– Overtenning på hjemmebane

Den svenske skiyndlingen åpnet lovende på enkeltstarten i Östersund. Ved 2,6 kilometer passerte hun jevnt med Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, som tok pallplassene bak suverene Johaug.

Så fikk hun det. I takt med at kilometerne ble gått, tapte Karlsson tid. TV 2s eksperter bemerket seg den negative løpsutviklingen tidlig.

– Jeg synes hun ser litt preget ut. Hun ser stiv og litt sliten ut, sa Petter Northug i TV 2 Sumos Ski Tour-sending.

– Det er overtenning på hjemmebane, kommenterte TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Mener Kalla bør bryte

Heller ikke Charlotte Kalla, som har slitt hele sesongen, imponerte. 31-åringen endte på 13. plass, halvannet minutt bak Johaug. Etter rennet får den tidligere medaljegrossisten hard medfart av SVT-eksperten Anders Blomquist.

– Det er ingen sjanse for at hun skal kunne snu dette denne sesongen. Hun burde bryte og gjøre noe annet for at kroppen skal slå tilbake, sier Blomquist, ifølge Expressen.

Rådet har imidlertid Kalla ingen planer om å lytte til.

– Det handler om å se helheten. Det er veldig lett å synse utenfra, svarer 32-åringen, og understreker at hun kjenner til egen situasjon best.

Som ventet ser det ut til at det er Ebba Andersson svenskene må sette sin lit til i håp om pallplass i Ski Tour-sammendraget. Touren kan du følge med Petter Northug i TV 2 Sumos sendinger.