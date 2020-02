Saken oppdateres!

Etter en knallstart tok kreftene slutt for Johannes Thingnes Bø på sisterunden under herrenes sprint og tapte over 17 sekunder til Quentin Fillon Maillet.

– Det er jo kjedelig, men jeg gikk med det jeg hadde i dag. Jeg går alltid ut i hundre og håper at det skal gå. Jeg synes jeg hadde en bra rask skyting i dag, hadde en veldig god inngang til begge skytingene og gjennomførte bra der. Sisterunden var veldig tung, og da fikk jeg svi for en litt over pari første runde, sier Thingnes Bø til NRK.

– Egentlig hele sisterunden var det for svakt, legger han til.



Med startnummer 23 kom Tarjei Bø og skjøt fullt hus på både liggende og stående skyting. Bø gikk i mål sekundet foran lillebror Thingnes Bø og overtok bronseplassen.

Men da Alexandr Loginov tok over ledelsen dyttet han Bø ut av pallen.

Ikke alle er kommet i mål, men det er klart at det ikke blir norsk medalje på lørdagens sprint.

Knallstart fra Thingnes Bø

Thingnes Bø, med startnummer tre, startet veldig sterkt og tok ledelsen med 15,8 sekunder ved første måling. Ved tre kilometer hadde han økt ledelsen til 23,6 sekunder.

På liggende skyting ble det en bom, men med den solide åpningsfarten i sporet, i tillegg til at flere måtte ut i strafferunde, beholdt han ledelsen.

Like etter at Martin Fourcade skjøt fullt hus på liggende skyting og tok over ledelsen med noen sekunder svarte Thingnes Bø på stående skyting. I høyt tempo skjøt han fullt hus og tok en foreløpig ledelse.

Sprakk på siste runden

Franske Quentin Fillon Maillet fikk også fullt hus på stående skyting og gikk ut med en marginal ledelse på seks tideler. Samtidig stivnet Thingnes Bø på den siste runden og tapte mye tid. Maillet gikk i mål til ledelse 17,4 sekunder foran Thingnes Bø.