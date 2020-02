Politiske ledere fra hele verden deltar på den årlige sikkerhetskonferansen MSC i Tyskland, blant dem Kinas utenriksminister Wang Yi.

Wang Yi forsikrer at landet er fast bestemt på å utkjempe og vinne krigen mot covid-19-viruset.

– President Xi Jinping har erklært krig mot epidemien, statsministeren har besøkt Wuhan og sett arbeidet som gjøres der, og hele nasjonen kjemper med selvoppofrelse, sa Wang fra scenen på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Stor innsats

TV 2 fikk et intervju med Wang etterpå. Her utdypet Wang hva Kina gjør for å bekjempe viruset.

– For å bruke WHOs beskrivelse, så er det Kinas innsats enestående og har ikke skjedd i noe land tidligere. Med vår innsats skal vi ikke bare stanse spredningen fra Wuhan til andre deler av Kina, men også til andre deler av verden. Vi sender helsearbeidere fra hele landet til Wuhan for å behandle hver eneste pasient, og fram til i går var mer enn 8000 mennesker blitt friske og utskrevet fra sykehus. Epidemien vil snart være over, sier utenriksministeren til TV 2.

Han legger til at hendelsen har vist hvem som er «våre sanne venner» i kampen mot epidemien.

TV 2-reporter Øystein Bogen Foto: Aage Aune/TV 2

– Er du fra Norge, spør Wang TV 2s reporter.

– Ja, bekrefter Øystein Bogen.

– Norge er vår gode venn, sier Wang og klapper Bogen på skulderen.

– Hvorfor?

– Dere beholder roen, i motsetning til enkelte andre land. Dere kutter ikke kontakten.

Beredskap

Statsminister Erna Solberg (H) setter pris på attesten fra Wang.

– Det synes jeg er hyggelig å høre. For det første gjør Kina et stort grep selv. Det er krevende det de har gjort. Det er mange mennesker som er berørt, det påvirker økonomien deres, og det gjør de for å sørge for at viruset ikke flytter seg ut fra landet og at det i minst mulig grad påvirker resten av verden, sier Solberg.

Norges innsats består i å prøve å få med flere land til å være forberedt så man kan hindre at slike viruser fører til store epidemier og pandemier i fremtiden, sier statsministeren.

(©NTB/TV 2)