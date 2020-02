Keeperen Erland Tangvik (22) har skrevet under på en ettårskontrakt med den svenske toppklubben Djurgården. Han kommer fra 3.divisjonsklubben Tiller.

Djurgården har fra før av en norsk trio i klubben, og nå er altså en fjerde nordmann klar for laget som ble seriemester i Sverige i fjor. Det bekrefter Djurgården på sine hjemmesider.

– Utrolig gøy, sier Erland Tangvik i en pressemelding.

Den 22 år gamle målvakten kommer fra trondheimsklubben Tiller, som spiller i 3.divisjon. I Djurgården må han blant annet konkurrere med landsmannen Per Kristian Bråtveit om keeperplassen. Fredrik Ulvestad og Aslak Witry er de to andre nordmennene i klubben.

Det var Witry som fikk i stand at Tangvik fikk prøvespille med Djurgården. De kjenner hverandre fra Tangviks tidligere treningsopphold med Ranheim. På treningsleiren i Sør-Afrika imponerte 22-åringen nok til at han fikk en ettårskontrakt. Riktignok som tredjekeeper.

– Jeg vet at jeg er hentet inn som tredjekeeper, men jeg kommer til å jobbe steinhardt for å utvikle meg og være klar for spill dersom muligheten kommer, sier Tangvik.

Han kan få sin debut allerede lørdag når Djurgården møter Brann i en treningskamp, ettersom klubbens to andre keepere sliter med sykdom og skade.

(©NTB/TV 2)