Brødrene Didrik og Emil Solli-Tangen er blant de ti finalistene i Melodi Grand Prix-finalen som sendes lørdag kveld.

De fikk støtte fra uventet hold, da den tidligere skistjernen Petter Northug sendte dem gaver.

Endrer alt

Didrik (32) forteller at de siste dagene i Trondheim har vært kaotiske.

Siden de fikk kritikk for et rotete sceneshow under delfinalen, bestemte de seg nemlig for å skrote hele opplegget og lage et nytt og mer sammenhengende sceneshow før hovedfinalen.

– Fra skoa og opp, alt er nytt i kveld. Vi satt oss ned etter delfinalen på mandag og laget et nytt show. Vi har hatt det hektisk her i Trondheim med å sette det opp, men nå føler vi at showet passer sangen, sier han til TV 2.

Lillebroren Emil (29) håper den store investeringen blir verdt alle timene de har lagt ned i prosjektet.

– Det er stressende, men også gøy. Nå blir vi en overraskelse i kveld. De som syns vi var bra i delfinalen, syns vi er enda bedre nå.

BRØDRE: Didrik og Emil Solli-Tangen er blant favorittene i finalen. Foto: NTB Scanpix

Levert på hotellet

Mitt i denne hektiske riggingen av det nye sceneshowet, fikk han og broren en pakke levert til hotellet.

– Vi fikk levert gullbriller på hotellet i går, fra Petter Northug. Han har trua, og det er gøy, sier Didrik, før Emil skyter inn:

– Vi fikk gave av kongen selv i kongens by, det var stas!

Det er ikke første gang at Petter Northug har lagt sin elsk på Solli-Tangen.

Da Didrik vant Melodi Grand Prix i 2020, hadde skistjernen lovet å gi ham et par ski dersom han også kom seirende ut av den internasjonale finalen.



Dessverre endte det ikke med ski den gang, men 32-åringen er strålende fornøyd med årets gave.

Se videoen øverst i saken, der de viser frem gaven.