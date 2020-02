Banker bruker ultrafiolett lys eller høye temperaturer for å desinfisere yuan-sedler. Deretter blir de låst ned og lagret i 7–14 dager, opplyste den kinesiske sentralbanken lørdag.

Viruset har til nå smittet over 66.000 personer og tatt livet av over 1.500 i Kina. Det har også spredt seg til over 20 andre land.

Kina har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte. I tillegg til å ha innført strenge reiserestriksjoner, er det installert beholdere med papirservietter i heiser, som folk skal bruke før de trykker på knappene.

Taxisjåfører er blitt bedt om å desinfisere bilene sine hver dag.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan viruset både spre seg via gjenstander, dråpesmitte og ved direkte kontakt med smittede personer.

