Ifølge klubbens nettsider skal det ha vært 10 kvinner og 50 menn til stede, skriver Dagbladet. På Valentinsdagen arrangerte klubben en «Gangbang-kveld».

Politiet, brannvesenet, kemneren, Skatteetaten og eltilsynet var sammen om aksjonen mot klubben. Avisa får opplyst at det var i underkant av 20 personer inne i huset da aksjonen ble iverksatt.

Tove Møller, fagansvarlig for menneskehandel i Sørøst politidistrikt, opplyser at politiet ønsket å få klarhet i hvorvidt de kvinnelige deltakerne var med frivillig.

– På bakgrunn av anmeldelsen av Club4 i Trondheim, for hallikvirksomhet, så ville vi finne ut om noen av kvinnene fikk betalt, og hvorvidt det foregikk hallikvirksomhet eller prostitusjon, sa Møller til avisa etter at aksjonen var over etter cirka halvannen time.

Hun sier videre at det virker som om det som skjer i klubben, er frivillig mellom partene.

I Norge er det ikke straffbart å legge til rette for partnerbytte mellom voksne med frivillig samtykke. Det forutsetter at klubben ikke tjener penger på kjøp eller salg av seksuelle tjenester.

