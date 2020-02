For første gang vil astronomer sveipe over hele himmelen etter tegn på utenomjordisk liv, skriver The Guardian.

28 gigantiske radioteleskoper skal bidra i den enestående jakten på UFOer og romvesen.

Prosjektet er et samarbeid mellom et privatfinansiert firma og observatører i New Mexico i USA, skriver The Guardian.

Kraftfull

Det privateide selskapet, Seti Institute (SETI) samarbeider med the Very Large Array-obervatoriet (VLA) i New Mexico, skriver The Guardian.

Dette er et av verdens mektigste observatorier.

Å få tilgang til alle dataene som er samlet inn av VLA anses å være et stort kupp for forskere som jakter utenomjordiske livstegn, skriver The Guardian.

Alt materiale som blir samlet inn vil bli gjennomgått av en superdatamaskin som vil søke etter lyder eller andre former for fjern teknologi.

– En viktig rolle

Tony Beasly, direktør i The National Radio Astronomy Ibservatory, som driver VLA-observatoriet, mener VLA-teleskopene kan spille en viktig rolle i jakten på utenomjordisk liv.

– Å finne ut om vi er alene i universet om å leve et «intelligent liv» er et av de mest interessante spørsmålene i vitenskapen, og våre teleskoper kan muligens spille en viktig rolle i å finne svar på dette, sier han.

SKAL SØKE: 28 radioteleskoper skal søke etter utenomjordisk liv. Foto: Robyn Beck

Advarte

Stephen Hawking advarte mot å forsøke å oppnå noen form for kontakt med utenomjordiske vesen, og antydet at utfallet for mennesker ikke nødvendigvis ville være bra.

Andrew Siemion, direktør for Berkeley SETI-senteret. er uenig.

– Personlig synes jeg absolutt vi bør ta kontakt. En del av det å være menneske er å ville nå ut til det ukjente, og å ønske å knytte forbindelser, sier han.

Siemion er usikker på hvilket buskap man skal bringe med seg om det oppnås kontakt.

– Jeg vet ikke. Jeg bruker absolutt null tid til å tenke på det. Jeg antar at jeg vil si «hei», sier han.