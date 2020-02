Fra kl. 13.00: Følg SkiTour med Petter Northug gratis på TV 2 Sumo.

– Jeg håper det, ellers har jeg et problem.

– Jeg har ikke tatt verdenscuppoeng «på år og dag», så dette blir vel litt som bambi på glattisen.

Emil Iversen har med seg litt selvironi over grensen til Östersund, hvor Ski Tour 2020 innledes lørdag – en tour hvor mål på en av etappene er i hjembygda hans, Meråker.

Og med problem mener Emil Iversen at skulle han mislykkes i touren – som vært et stort mål denne vinteren – ja, da er sesongen mer eller mindre over.

– Sportslig har etter jul vært bekmørkt. Det er jo skiløper jeg er, og det er bare å innrømme at jeg må ha bommet litt med hensyn til å holde meg i form. I tillegg til at jeg har slitt med sykdom, bemerker Iversen.

– Fikk en smell

Iversen brøt Tour de Ski. Så kom han tilbake til løp i Oberstdorf, hvor han også brøt. Helgen etter gikk han feil og ble diskvalifisert i Nove Mesto.

Deretter valgte trønderen å stå over NM!

– Jeg møtte ikke veggen, men fikk meg vel en smell og måtte ta telling. Jeg ville, men kroppen tålte tydeligvis ikke være med på kjøret etter at jeg ble frisk fra sykdom, forklarer 28-åringen.

– Jeg trengte en pause. Nå føler jeg meg i bra slag igjen, men jeg er selvsagt spent på om det er godt nok til å kjempe om plasser på seierspallen. Jeg kan ikke love, selv om lysten er der, at jeg skal sette han russeren Bolsjunov på plass.

Nettopp på grunn av de manglende resultatene etter nyttår, stusset enkelte over at han var blant de forhåndsuttatte til SkiTour.

– Forstår du det?

– Nei, det er vel bare å se på verdenscupsammendraget. Jeg har jo flere poeng enn mange av de andre norske løperne som stiller til start. Så det burde være greit, svarer Iversen.

– Jeg har vist denne sesongen at jeg har et høyt toppnivå, og det må jo være mer attraktivt å ta ut slike løpere enn dem du vet kan gå ok, men ikke noe mer. Jeg synes jeg har fortjent denne plassen. Jeg har vel ikke tatt verdenscuppoeng siden desember, men ligger likevel på niendeplass. Det sier vel litt.

– Vant til motgang

– Du er jo en glad fyr, hvordan klarer du å beholde humøret med så mye motgang, det er jo skirenn du aller helst vil gå?

– Jeg har jo mange andre gleder i livet, så jeg er ikke redd for å mislykkes som skiløper. Jeg vil jo selvsagt helst gå fort på ski, men jeg tåler noen smeller. Jeg tåler nok mer motgang enn de fleste. Jeg er kanskje født med ski på beina, men jeg har slitt i mange av de årene jeg har holdt på. Så du kan si jeg er vant til litt motgang.

Ski Tour 2020 innledes lørdag i Östersund med 10 km fri, intervallstart for kvinner, og 15 km for menn.

