I landsbyen Ogossogou i den urolige, sentrale delen av Mali ble 31 mennesker drept natt til fredag. Angrepet mot landsbyen skal ha vært etnisk motivert.

Noen av de drepte skal ha blitt brent, ifølge Aly Ousmane Barry, som er leder i Ogossogou, der majoriteten tilhører folkegruppen fulani. Ifølge Barry gikk omtrent 30 bevæpnede menn til angrep.

En lokal embetsmann opplyser at 28 mennesker er savnet etter angrepet.

Jihadistiske, islamistiske ekstremister og kriminelle grupperinger er et stort problem i avsidesliggende områder i Mali, der også etniske konflikter er en stor utfordring.

I mars i fjor ble en dogon-milits anklaget for å ha stått bak et angrep der 160 mennesker ble drept i samme landsby. Massakren førte til store protester som igjen førte til at regjeringen til slutt valgte å gå av.

Senere fredag ble åtte soldater drept og fire skadd i et bakholdsangrep i Gao-regionen, opplyser hæren. Det blir ikke opplyst om hvem som sto bak angrepet.

En soldat ble også drept i et angrep mot en militærleir i Mindoro, som også ligger sentralt i Mali.

Uroen i Mali begynte med et militærkupp og et påfølgende tuareg-opprør nord i landet i 2012.

