Klubben straffes for brudd på UEFAs Financial Fair Play-regler, noe som også betyr at de har brutt Premier Leagues regler, skriver The Independent.

Manchester City straffes for å ha overdrevet sponsorinntektene sine i dokumenter de har levert til det europeiske fotballforbundet mellom 2012 og 2016.

Kilder forteller til The Independent at Premier League nå tvinges til å straffe City, siden deres lisensregler krever at Financial Fair Play overholdes.

For å få en Premier League-lisens kreves det at klubbene leverer sann informasjon, og denne må matche informasjonen som leveres til UEFA.

Avisen skriver at de forstår det som at Premier League allerede har diskutert straff for City, og at poengtrekk virker svært sannsynlig.

Klubben på sin side har kommet med en uttalelse der de varsler at de vil anke UEFAs avgjørelse så fort som mulig.

The Independent skriver at det er sannsynlig at utestengelsen fra Champions League kan bli opphevet, men en eventuell straff Premier League trolig blir stående uansett.

Det anses ikke som sannsynlig at klubben blir kastet ut av ligaen, men Football League har nylig endret reglene slik at Manchester City i verste fall kan bli kastet ned i League Two.