Mandag denne uken forsvant seks år gamle Faye Swetlik sporløst fra sitt hjem i den amerikanske delstaten South Caroline.

Førsteklassingen ble sist sett da hun lekte i hagen utenfor huset sitt, etter å ha tatt bussen hjem fra skolen.

Det skriver CNN.

Over 250 politibetjenter har de siste dagene søkt etter den lille jenta.

Funnet død

Saken har fått enormt med oppmerksomhet, men torsdag ble hun funnet død.

Cirka 45 meter ved siden av den avdøde jenta fant nødetatene liket av en mann. Nå sier politiet at den døde mannen var Fayes nabo, 30 år gamle Coty Scott Taylor.

Det opplyste sersjant Evan Antley på en pressekonferanse, fredag kveld norsk tid.

– Basert på bevis og etterforskning kobler vi disse dødsfallene til hverandre. Jeg kan bekrefte at han var en nabo, og ikke en slektning. Han var heller ikke en venn, sa Antley ifølge CNN.

Avgjørende bevis

Politiet opplyste også at de snakket med Taylor kort tid etter at seksåringen forsvant, og at de var inne i huset hans. 30-åringen hadde ikke rulleblad, og var ikke kjent for politiet fra tidligere.

Men senere den uken fant politiet det de kaller for et avgjørende bevis. Gjenstanden ble funnet i Coty Scott Taylor sin søppelkasse. Politiet ville ikke gå inn på detaljer rundt gjenstanden.

Liket av seks år gamle Faye ble funnet i et skogområde mellom familiens hus og en bilbutikk. Ifølge politiet bar ikke seksåringen preg av å ha ligget der lenge.

Politiet etterforsker dødsfallet til Faye som et drap, og hun vil bli obdusert på lørdag, ifølge rettsmedisinsk institutt i Lexington County.