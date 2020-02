Se vår ekspert om City-dommen i videovinduet øverst.



Fredag kom sjokkmeldingen om at Manchester City er utestengt fra europeisk fotball i to sesonger fra og med høsten.

Det får store konsekvenser for Manchester City, men også for resten av Premier League.

Klubben har stø kurs mot en plass blant topp fire, som normalt sett ville gitt en plass i Champions League.

De har anket avgjørelsen, men dersom den ikke går gjennom vil det bety en plass ledig.

Dette sier regelverket

Den går trolig til laget som havner på femteplass.

Verken Premier League eller Champions League har bekreftet det, men tidligere praksis tilsier at det er det som skjer. Da Milan ble utestengt til Europa League denne sesongen var det laget på plassen bak dem som fikk plassen.

Og UEFAs regel 4.08 sier:

«En klubb som ikke får lov til å delta i konkurransen blir erstattet med laget på den neste beste plasseringen i den øverste ligaen til det samme forbundet, forutsatt at den nye klubben oppfyller kravene.»

– Det vil gjøre den femteplassen enda mer attraktiv, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Livline

I skrivende stund er det sensasjonslaget Sheffield United som inneholder femteplassen, men Solskjærs menn er fire poeng bak og har en kamp til gode.

Det vil kunne gi en livline til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Det vil være ganske mange klubber som får en innsprøyting av håp i innspurten. De tenkte kanskje at topp fire begynte å se vanskelig ut, nesten umulig. Men nå er det topp fem plutselig og en ledig plass. Det er klart det kan være en boost for mange andre klubber enn United også, sier Finstad Berg.

Tottenham, Wolverhampton, Everton og kanskje til og med Arsenal er lag som får større grunn til å tro på Champions League om det faktisk blir slik.

Kan få ytterligere konsekvenser

City har varslet en anke, og mye kan enda skje.

Men dersom dommen blir stående er det enda større konsekvenser for klubben. En ting er det økonomiske, både i form av boten på 300 millioner kroner og inntektene fra Champions League-spill som forsvinner.

Det vil også få andre følger.

– Det kan føre til at Pep Guardiola forsvinner, at spillere vil bort, og at nye spillere vil være vanskelig å kjøpe. De beste vil jo spille Champions League, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Jeg tror ikke Pep er der om tre sesonger. Jeg har sagt at City må gjøre alt de kan for å beholde ham. Når dette dukker opp, så setter det fart i ryktene om at han ikke er der neste sesong.

Men som Mina Finstad Berg sier:

– Siste ord er definitivt ikke sagt.