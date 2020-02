Charlton-spiller Pernille (24) er lei av forskjellsbehandling i fotballen – startet klesmerke kun for kvinner

Da Pernille Gardien (24) vokste opp elsket hun å spille fotball. På den tiden spilte det ingen rolle om hun møtte jenter eller gutter, alt som betydde noe var selve spillet.

– Vi hadde jo alle de samme skoene, de samme klærne, de samme rollemodellene og de samme drømmene. Vi ønsket å spille som Ronaldinho og Henry, og vi ville spille for Barcelona and Arsenal, forteller Gardien.

Men etterhvert som hun ble eldre begynte hun å merke forskjellene.

– Jeg begynte å føle på at det var en forskjellsbehandling mellom kjønnene, spesielt når det kom til utstyr. Da vi var små måtte vi spille i alt for store drakter som vi hadde arvet fra guttelaget. De var så store at vi bar dem som kjoler. Da vi kom i puberteten og fikk former, så var shortsen for lang og satt som et pølseskinn over rumpa. Draktene var heller ikke tilpasset figuren og kunne stramme over puppene med skuldrene plassert langt nede på armen, forteller hun.

ELSKET: Pernille Gardien har elsket fotball helt siden hun var liten. Foto: Privat

Gardien er opprinnelig fra Ålesund. Etter å ha spilt i en rekke toppklubber i Norge tok hun turen til Nederland. I januar fikk hun plass i rekken hos Charlton Athletic.

– Selv når jeg spiller som semiproff i England, får jeg klær som jeg føler meg sykt ukomfortabel i. Det er grunnen til at jeg nå har lansert et klesmerke for kvinner som spiller fotball, som har som mål å få kvinner til å føle seg vel når de spiller, sier hun.

Går utover prestasjon

Det har haglet kritikk mot Lillesand IL etter at idrettslaget onsdag stemte ned å bytte ut lagenes hvite shortser, som jentene mente var for gjennomsiktige.

Pernille Gardien kjente med engang igjen seg i problemstillingen og er klar på at man har lett for å undervurdere sammenhengen mellom utstyr og prestasjon i idretten.

– Det er utrolig viktig å føle seg vel når man skal prestere, så jeg føler med jentene. Når man har på seg klær som ikke passer, føler man seg ekkel og rar, og det tar bort konsentrasjonen fra spillet. Det kan også gå utover fysiske ferdigheter ved at klærne strammer på ubehagelige steder, sier Gardien.

MIDTBANESPILLER: Pernille Gardien spiller for Charlton Athletic. Foto: Privat

Blir stemplet som jålete

Midtbanespilleren mener at kvinner i fotballen har blitt for vant til at utstyret ikke passer.

– Vi er så vant til at utstyret vårt blir nedprioritert at vi har slått oss til ro med at det er bare sånn det er. Vi har i stedet lært oss å bli kreative ved å klippe opp strikken i livet for å få buksene til å passe eller ved at vi bretter opp shortsen. Vi får det til å funke, fordi vi ikke har noe valg, sier hun.