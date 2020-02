Saken oppdateres.

Manchester City får ikke delta i Champions League eller andre europeiske turneringer klubben måtte kvalifisere seg til i sesongene 2020-21 eller 2021-22.

De bøtelegges også 30 millioner euro, ca. 300 millioner kroner av det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Det er på mange måter veldig, veldig sjokkerende, men samtidig ikke så uventet heller, for det har vært en sak som har pågått ganske lenge etter avsløringer som kom i Der Spiegel i forbindelse med Football Leaks, sier Mina Finstad Berg, TV 2s fotballekspert.

– En slik dom er veldig alvorlig for Manchester City, både når det kommer til det økonomiske og når det kommer til prestisje.

Etter en gransking av klubbens finanser har det dømmende kammer i Uefas kontrollkomité for oppfølging av økonomisk fair play konkludert med at Manchester City i perioden 2012 til 2016 dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter. Klubben skal også ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.

Straffen kan ankes inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS), og UEFA opplyser at man på det nåværende tidspunkt ikke vil gi ytterligere kommentarer til straffen.

Manchester City slår knallhardt tilbake.

– Manchester City er skuffet, men ikke overrasket over denne avgjørelsen, skriver klubben i en uttalelse.

De skriver også at de har vært forberedt på at de må ta saken videre til et uavhengig organ for at de skal gå gjennom sakens beviser og faktum.

– UEFA-prosessen er full av feil og har hatt gjentatte lekkasjer, slik at det har vært liten tvil om resultatet som ville komme ut av det. Klubben har offisielt lagt inn en klage hos UEFAs disiplinære organ. En klage som har fått støtte av en dom hos idrettens voldgiftsdom (CAS).

– For å si det enkelt. Dette er en sak startet av UEFA, utført av UEFA og dømt av UEFA. Klubben vil så fort som mulig søke en upartisk vurdering av saken og vil i første instans fortsette prosessens hos CAS.

Mina Finstad Berg er ikke overrasket over anken, men:

– Uansett hvordan dette ender er det et viktig veiskille. Altfor lenge så har bare klubben har vært store nok og rike nok, så har de sluppet ganske billig unna, selv om man vet at de har brutt regelverket. Men dersom de går etter Manchester City, så viser det at de mener alvor. Det er på høy tid at de begynner å håndheve regelverket skikkelig.

Manchester-klubben vil få fullføre denne sesongen. De møter Real Madrid i åttedelsfinalen.

I 2014 ble Manchester City sammen med Paris Saint-Germain bøtelagt for brudd på reglene. I november siden opplyste UEFA at de vil gjenåpne sakene hvis ny informasjon har kommet på bordet.

Manchester City har i likhet med PSG brukt milliarder av kroner for å nå toppen av europeisk fotball. Football Leaks hevder at eierne i Qatar og Abu Dhabi til sammen har sprøytet inn 43 milliarder kroner inn i de to klubbene i løpet av de sju siste årene. Av den summen skal 2,7 milliarder euro ha tilfalt City, delvis kamuflert som overrapportert verdi av sponsoravtaler.