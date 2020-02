– Den er jo utrolig gjennomsiktig. Du kan se selv her, sier Linnea Nikoline Larsen.

TV 2 møter tre av fotballjentene som spiller for Lillesand IL på hjemmebane.

Larsen tar frem en kaffekopp fylt med vann, mens de to andre lagkameratene holder i lagshortsen. Når hun heller vannet over kommer hudfargen på hånden tydelig til syne gjennom det hvite stoffet.

– Den blir helt gjennomsiktig selv med dobbelt lag under, sier Anna Magdalena Mosby Fuglestad.

Jentene forteller at det er spesielt ubehagelig å spille i shortsen når de har mensen.

– Alle jenter får mensen, og om vi har på oss gjennomsiktig shorts da, er vi redde for at vi skal blø gjennom, sier Mosby Fuglestad.

Fotballgruppa og håndballgruppa til Lillesand IL har på bakgrunn av jentenes ubehag fremmet et forslag om å skifte ut den hvite shortsen med en mørk shorts. Men på årsmøtet onsdag ble jentenes bønn nedstemt.

GJENNOMSIKTIG: Hudfargen kommer tydelig til syne gjennom shortsen når shortsen blir fuktig eller våt. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Tok ikke nok hensyn

Årsmøtet har argumentert med at blått og hvitt alltid har vært klubbens farger, og at tradisjon er viktig. Nå innrømmer laglederen at det avgjørelsen kanskje ikke var helt gjennomtenkt.

– Hvor godt er egentlig det argumentet?

– Det er ikke særlig godt når man ser det her, sier Lillesand ILs leder Tor Berthelsen og skotter bort på den gjennomsiktige shortsen.

– I diskusjonen så falt argumentet som jentene hadde kommet med litt bort. Det ble for mange som stemte blankt, hele 18 stykker, og da fikk vi en avgjørelse som ikke tar nok hensyn til det jentene i fotballen og håndballen har tatt opp, sier han.

Får støtte av idrettsministeren

Shorts-bråket har også vakt oppsikt på Stortinget. Idrettsminister Abid Raja sier at han støtter jentenes ønske om å bedre draktene.

Til tross for at jentenes ønske om ny farge på lagshortsen ble nedstemt, holder de humøret oppe. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Hvis det er mange jenter som ønsker at shortsene ikke skal være gjennomsiktige, så er det viktig at de ikke er gjennomsiktige. Også må klubben da gå inn og vurdere hvor vidt de ønsker å endre fargene, sier Raja.

– Burde de det?

– En idrettsminister skal passe seg litt for å si hvilken farge det skal være på shorts. Det er klokt å ta signalene på at jenter ikke vil spille med gjennomsiktige shorts. Det tror jeg absolutt alle foreldre forstår at deres barn ikke ønsker å gjøre, sier han.

Lillesand IL forteller at de skal ha nytt hovedstyremøte den 27. februar.

– Da vil vi ha funnet ut hva vi skal gjøre i forhold til shortsen. Enten så tar vi en avgjørelse da eller så kaller vi inn til et ekstraordinært landsmøte, avslutter leder i idrettslaget Tor Berthelsen.