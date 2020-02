Nora Mørk fnyser av de som mener hun burde gitt opp

Drøye fem måneder før OL har Nora Mørk et godt håp om å bli med på den store festen.

Hun fnyser av dem som mener hun burde ha gitt seg etter NI operasjoner, for målet er et snarlig comeback:

– Jeg føler jeg ligger godt an. Mye av det verste er over og endelig kan jeg se for meg at jeg skal trene håndball igjen, det er ikke så lenge til, sier Nora Mørk til TV 2.

Hun er i Oslo en svipptur for å ta MR av kneet som ble skadet i august i fjor. Det er også gjort noen fysiske tester.

Status skal gjøres opp etter seks måneder med en skade som normalt tar fra ni til tolv måneder å lege. Alt ser nå bra ut.

– Nå ser jeg en ende på det etter en vanskelig start. Det blir bedre og bedre. Men så vet jeg at det som kommer til slutt også er vanskelig for det er mye venting. Man føler seg i form, og klar, men må holde igjen.

Målet er OL

Og hun kunne lagt til, hun har dårlig tid, for målet er å spille OL i Tokyo som starter i slutten av juli.

– Ja, for hvis ikke hadde jeg slutta. For meg er det viktig å komme igang med trening så fort som mulig. Skal jeg spille i sommer så må jeg det.

– Hva er drømmeopplegget?

– Helt perfekt hadde det vært om jeg kan trene håndball litt og litt om en drøy måned, og så kanskje spille litt i slutten av april eller etter påske.

– Tror du det er mulig?

– Alt er mulig, jeg har troa på det, men jeg har lært at uansett hvor flink man er og hvor hardt man trener så styres ikke alt etter det. Men jeg skal gå «all in» og prøve. Det ser positivt ut. Jeg er veldig motivert og er drit gira på å rekke OL.

Og så gleder hun seg over en ting til. Det er skuddår i år.

– Ja, det er bra for meg, det betyr jo at jeg får en dag ekstra, smiler hun.Det er to år siden korsbåndet røyk i høyre kne. Da hadde hun allerede vært gjennom tre operasjoner i hvert kne på grunn av Jumpers knee.

Totalt mørkt

Da hun øynet comeback måtte hun operere for en meniskskade. Hun var ute i 14 måneder før hun var tilbake på håndballbanen i fire måneder.

I august i fjor, i hennes første kamp for Bucuresti, røyk korsbånd og menisk i venstre kne. Operasjonen var hennes niende.

– Det var vel så mørkt som det kan få bli, sier Nora Mørk.

– Den første måneden var jeg helt apatisk.

– Tenkte du på å gi deg?