Susan (34) ga alt for å ta gullet. Så kollapset hun

– Jeg har kanskje laget mer alvor ut av det enn det egentlig er. Det er jo tross alt en lek og et show, og man gjør dette for publikum. Det betyr jo egentlig ingenting for dem. Men det betyr så mye for oss som driver med det. Det er viktig å huske på at jeg gjør dette fordi det er utrolig moro. Jeg følte jeg hadde det skikkelig gøy hele veien, slår hun fast.

– Jeg har vært der selv

Samtidig medgir hun at det ble en tøff dag for Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold. Begge var medaljekandidater på forhånd, men endte helt nede på henholdsvis 59. og 57. plass etter å ha skutt alle medaljemulighetene bort på standplass.

– Det er selvfølgelig kjedelig for dem. Vi legger alt i livene våre ned i dette. Når du ikke lykkes, så føles det håpløst. Jeg har selv vært der. Det er klart at de er kjempeskuffet i dag, og har all grunn til å være det. De vet like godt som meg at en av dem kunne vunnet sprinten, påpeker hun.

Tiril Eckhoff er ikke særlig motivert for søndagens jaktstart.

– Jeg var litt for defensiv på standplass. Det var dårlig, rett og slett. Men det er jo spennende å gjøre et så dårlig skirenn i VM også, da, sukker hun med glimt i øyet.

– Hvis dere (journalistene) hadde gått her i høyden, så hadde dere skjønt at det ikke er så jævlig lett som det ser ut som, konkluderer Tiril Eckhoff.