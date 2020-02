Det bekrefter operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt overfor TV 2.

Bakgrunnen for aksjonen er at politiet forsøkte å ta kontakt med han i forbindelse med en annen sak.

– Han ønsket ikke å snakke med oss, og utviste svært aggressiv holdning overfor patruljen. På bakgrunn av det ble det sendt flere patruljer til stedet, sier Gunnerød.

Mannen låste deretter døra og barrikaderte seg på innsiden.

– På bakgrunn av kjennskapen til mannen og hva som kan finnes av kniver og slagvåpen i huset, har vi valgt å bevæpne oss, sier Gunnerød.

Det er ikke mistanke om at mannen er i besittelse av noe skytevåpen.

– Han er svært aggressiv, viser fingeren til politiet og skriker og hoier, sier Gunnerød.

Operasjonslederen sier at politiet har god kontroll på situasjonen, og at han ikke er til fare for andre personer. Det er ingen andre boliger i umiddelbar nærhet.

