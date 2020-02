Se PL NÅ diskutere Fred-situasjonen i videovinduet øverst.

Ole Gunnar Solskjær sier at han ikke har noen problemer med uttalelsene til Fred tidligere denne uken.

Under Premier Leagues vinterpause snakket Fred med YouTube-kanalen De Sola, og kom med flere kritiske vurderinger av Manchester United og lagkameratene.

– Det er mye som mangler nå. Vi må finne ut av ting på banen. Vi mangler kreativitet på midtbanen. Det er også en del forfengelighet blant spillerne. Vi må slutte med det og heller gjøre jobben på banen, sa Fred.

– Ingen problemer

På fredagens pressekonferanse sa Solskjær følgende:

– Jeg har ikke sett intervjuet, og uansett forstår jeg ikke hva han sier på portugisisk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det han sa, men jeg har ingen problemer med Fred eller spillergruppen i det hele tatt.

I intervjuet Fred gjorde med De Sola, hevder han også at spillergruppen mangler et godt samhold og en mentalitet der alle gir alt for hverandre. Dette avviser Solskjær.

– Denne gruppen holder sammen, ikke tenk på det. Spillerne gir alt for hverandre, slår Solskjær fast.

Fred har startet de 18 siste kampene for Solskjær i Premier League, og fikk prisen for beste spiller i klubben i januar.

– Det er sannsynligvis det mest åpne og ærlige vi har hørt fra en Manchester United-midtbanespiller siden Roy Keane, sier The Times-journalist Paul Hirst som gjest i TV 2s PL NÅ.

– All ære til ham for å komme ut med det. Folk vil vite hvordan det er, heller enn at man dekker over det.

Selvtillit før Chelsea-kampen

Mandag venter en storkamp i London når Manchester United møter Chelsea. Akkurat nå ligger United seks poeng bak Frank Lampards menn og topp fire. En seier vil føre de røde djevelen helt opp i ryggen på den ettertraktede Champions League-plassen.

– En seier gjør at vi kun har tre poeng opp til fjerdeplassen. Det er det vi må gå for. Vi har spilt to gode kamper mot Chelsea denne sesongen. Chelsea er et godt lag, men vi skal gå for seieren. Vi trenger mer tro og håp akkurat nå, så vi må bare fortsette med det vi gjør, sier Solskjær.