The Telegraph publiserte tidligere fredag en sak der kvinnen som var i voldtekts-rettssaken mot Babacar Sarr høsten 2018 mener Ole Gunnar Solskjær og Molde håndterte situasjonen feil.

Sarr ble frikjent i Romsdal tingrett, men ble likevel dømt til å betale erstatning fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det.

Gjennom hele den perioden fikk Sarr fortsatt spille fotball for Molde.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen fra Romsdal Tingrett, men ankesaken er utsatt tre ganger fordi mannen ikke har møtt i retten.



– En sak for rettssystemet

Avisen, som regnes for å være blant Storbritannias mest troverdige og seriøse, fulgte opp saken sin med å stille Solskjær spørsmål på pressekonferansen.

– Angrer du på noe av det du sa og gjorde, og ville du gjort noe annerledes om det samme skjedde hos United?

– Dette er en sak som går gjennom rettssystemet i Norge. Vi må respektere den rettslige prosessen og stoppe det der, sier Solskjær.

– Hva med din avgjørelse å bruke spilleren etter at retten fant at han sannsynligvis hadde gjort dette?

– Jeg ga deg svaret. Jeg forstår hvor vanskelig denne situasjonen er. Man vil ikke at noen skal være i en slik situasjon. Det er ikke gøy for noen involverte i den saken, men det er svaret mitt.

Sarr fikk senere forlate Molde vederlagsfritt, og har senere spilt fotball for nye klubber i Russland og Saudi-Arabia.

Flere anklager

Sarr skal for tiden oppholde seg Saudi-Arabia, og er ikke pågrepet til tross for at han er internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter får ham ikke utlevert.

En tredje voldtektsanmeldelse mot mannen er under etterforskning av Vest politidistrikt, men det er ikke tatt påtalemessig avgjørelse.

– Den saken er nå stilt i bero i påvente av å kunne utføre avhør av ham. Det har ikke vært mulig fordi han er i utlandet, sier statsadvokat Ellen Cathrine Grevet i Hordaland og Sogn og Fjordane til Nettavisen i forrige uke.