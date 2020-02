I 2016 skilte Mia seg fra kjendisfotograf Marcel Lelienhof, men bestemte seg for å beholde huset på Nordstrand i Oslo.

I etterkant har boligen ligget ute for salg ved flere anledninger – til en prisverdi på 14,5 millioner. Huset er fortsatt ikke solgt den dag i dag.

I tillegg kjøpte Gundersen en leilighet i Oslo sentrum til 8,9 millioner kroner i 2018, som hun for tiden leier ut.

Eier for over 23 millioner kroner

– Jeg måtte leve, jeg måtte bare klare det, forteller 58-åringen i et intervju med Dorthe Skappel og God kveld Norge.

Nå sitter Gundersen på to boliger til en samlet verdi på rett over 23 millioner, og kun èn inntekt.

– Jeg fikk dobbelt så mye gjeld som da vi var to. Den eneste grunnen til at jeg kan beholde huset, er at jeg fikk laget en leilighet i huset som jeg leier ut, forteller hun.

– Men syns du det har vært vanskelig å bo der, i etterkant av en skilsmisse?

– Det er en svær omstilling. Men så ser jeg at det er noe veldig godt-vondt ved det, og det er at du blir veldig godt kjente med deg selv på ny.

MILLIONVILLA: Mia bor for tiden i denne villaen i Oslo, som hun ved flere anledninger har prøvd å selge, uten hell. Foto: God kveld Norge

Taxiturer for 50.000 kroner

Det er ikke bare på eiendomsfronten hun punger ut store summer. I TV3-programmet «I lomma på Silje», kom det fram at hun brukte 50.000 kroner på taxi i 2019.

– Altså, jeg trodde jeg var fornuftig, men så viste det seg at jeg ikke var det, sier Gundersen.

