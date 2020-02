Håndballklubb endret farge på shortsen: - Det var ingen sak

Lillesand-klubben har fått mye tyn etter at jentenes forslag om å endre shortsfargen til en mørkere farge, ble nedstemt.

En klubb som har endret farge på shortsen er Åkra Idrettslag på Karmøy. Deres håndballgruppe endret fra hvite til mørkeblå shortser for noen år siden uten problem.

– Det kom et ønske fra spillere om å få mørke shortser. Det ble tatt opp i et styremøte og så ble det bestemt. Det var ingen stor sak, sier leder Jørgen Sletten i håndballgruppen til Åkra IL.

Tradisjonelt har laget brukt mørkeblå drakter med hvite shortser. Sletten var ikke leder i håndballgruppen da endringen skjedde, men sier at det var helt uproblematisk å gå over til mørke shortser.

– Det var ingen sak, det ble bare tatt opp og gjennomført. Nå spiller de i blå shortser, og klubben er akkurat den samme, sier han.

– Kostnadene velter ikke lass

Sletten synes det er merkelig at Lillesand-klubben velger å tviholde på den tradisjonelle hvite shortsfargen når spillerne ønsker en mørkere farge.

– Det er en veldig merkelig sak å diskutere. Hvis dette er et problem for jentene, hvorfor skal man tviholde på hvite shorts? Det er viktigere at jentene blir med og spiller håndball og fotball enn at man på død og liv skal ha hvite drakter, sier han.

Et av argumentene mot å endre farge på shortsene til Lillesand var at det ville bli for kostbart. For Åkre IL har ikke det vært en utfordring.

– Det er en shorts per spiller, så kostnadene velter ikke noe lass, sier Sletten.

Ane Sletten (15) spiller på håndballaget til Åkra IL. Hun sympatiserer med jentene som spiller for Lillesand.

– Jeg synes det er helt tåpelig at de ikke fikk bytte shortser. Det er mye viktigere at de har ålreit med å spille fotball enn at draktene skal bety så mye, sier hun.

– Uvirkelig

Idrettsprofessor Jorunn Kaiander Sundgot Borgen reagerer også kraftig på Lillesand-klubbens avgjørelse.

– For meg er det helt uvirkelig at jentene ikke blir hørt, sier Jorunn Kaiander Sundgot Borgen ved Institutt for idrettsmedisinske fag.

Hun mener det er styrets oppgave å tilrettelegge for utøverne.

– Med et slikt vedtak går jo styret i andre retningen, sier hun.

Ydmykende følelse

Sundgot Borgen mener jentene ikke hadde fått et nei, dersom styret hadde hatt en overvekt av kvinner.

– Enhver kvinne ville hatt forståelse for den ydmykende følelsen en ung jente får når hun, eller andre, oppdager at hun har blødd gjennom shortsen sin, sier hun.

Hun sier det er et kjent fenomen at jenter som driver med idrett bekymrer seg for «å blø gjennom» når de har mensen. Hun mener mange bekymrer seg for synlig fukt i forbindelse med ufrivillig urinlekkasje under aktivitet, noe hvite shortser fremhever.

– Dette påvirker selvfølgelig jentenes selvfølelse, idrettsglede og mulighet for å prestere på banen, sier hun.