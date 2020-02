– Jeg hadde ikke lyst til å være der

Tre dager tidligere var hun i begravelse. Samboeren til søsteren Nina Jensen, Nicolai Roan, tapte kampen mot hjernekreft, bare 39 år gammel.

– De dagene var ekstremt vanskelige for hele familien. Jeg hadde lagt bort alt jeg kunne av oppgaver, både som finansminister og partileder, fordi jeg kjente veldig sterkt på å være hos søsteren min, sier Siv Jensen i TV 2-programmet Presseklubben.

– Holdt rundt henne om natten

Siv Jensen flyttet inn hos søsteren for å være der for henne.

– Jeg lå mye og holdt rundt henne om natten. Snakket når hun ville snakke. Samtalene våre var da som de alltid er, helt ærlige. Det var mye følelser, mye sinne, mye tårer. Så prøvde vi å le og tenke på gode minner.

Søsterens ord

Nina Jensen forteller at Siv laget mat og passet på nevøen Eik da hun bodde der. Hun husker lite fra den helgen. Men hun husker spesielt én ting søsteren sa til henne.

– Siv sa til meg: «Nina, du må også huske hvor ekstremt heldig du er som har opplevd en så unik og betingelsesløs kjærlighet. Det er det ikke alle som får. Det er ikke sikkert at jeg noen gang kommer til å få oppleve det i mitt liv», forteller Nina Jensen til TV 2.

– En jævlig tøff tid

Hun skjønner ikke hvordan Siv klarte å holde styr på alt i den perioden.

– For å si det rett ut, så var det en jævlig tøff tid for henne. Det var så mye som stod på på samme tid. Både død, sorg og en søster som hadde mistet mannen sin. Og hun var jo i sorg hun også. Nicolai var liksom litt mannen til Siv også. De dro jo på turer sammen bare de to, for eksempel. Det å da skulle stå i veldig tunge politiske prosesser da, det skjønner jeg ikke hvordan hun klarte.

Se hele det sterke intervjuet med Siv Jensen fra TV 2-programmet Presseklubben i videovinduet øverst i saken.

– Hadde ikke lyst

Mandagen etter begravelsen var det duket for den første store partilederdebatten i Arendal. Hvordan partilederen gjør det her, kan være avgjørende for hvordan partiet gjør det i valget.

– Hadde du lyst til å dra til Arendal?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg hadde ikke lyst til å dra fra søsteren min. Jeg hadde ikke lyst til å rive ut, fordi jeg var også i sorg, og da måtte jeg på en måte skru det av. For det å skulle være med i en partilederdebatt er veldig krevende. Og da kan du ikke være så sterkt berørt av andre ting. Og det er nesten en umulig oppgave å klare å koble om, forteller Siv Jensen.