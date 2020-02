Saken oppdateres!

Både Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold skjøt seg bort på kvinnenes sprint i Anterselva, mens Røiseland kjempet seg til ledelse, selv med en bom.

Det er fremdeles flere som som ikke har kommet i mål, men det er usannsynlig at noen slår Røiseland.

Eckhoff og Tandrevold skjøt seg bort

Tiril Eckhoff var første norske ut på sprinten og tok ledelsen ved første passeringspunkt. Men på skytingen sviktet det. På liggende skyting ble det to bom, mens på stående gikk hele fire skudd utenfor.

Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold gikk også bra i sporet fra start, og for begge to ble det fullt hus på liggende skyting.

Med en bom på stående skyting var Røiseland med i medaljekampen, mens for Tandrevold ble det full sprekk med fire bom.

Røiseland gikk en god sisterunde og kom i mål til en foreløpig ledelse. Amerikanske Susan Dunklee så lenge ut til å ta over ledelsen, men mistet alle krefter mot slutten og gikk i mål 6,8 sekunder bak Røiseland.

– Det var fælt å følge henne. Jeg har jo lyst til å vinne, men det er kanskje fælt å heie på at andre skal stivne, men det var det hun gjorde. Det var godt å se at hun var bak, sier Røiseland til NRK om å vente på Dunklee.

Svenske Hanna Öberg så også ut som en gullkandidat etter fullt hus på første skyting, men fikk tre bom på stående og var dermed ute av medaljekampen.

– Jeg har det helt forferdelig. Jeg tør ikke ta seieren på forskudd. Det ser veldig lyst ut, men dette gullet har jeg jobbet så lenge for. Jeg håper det holder til gull, men uansett har jeg gjort et veldig bra løp, sa Røiseland til NRK mens hun ventet på at de siste skulle komme i mål.